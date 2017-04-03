Северные племена в Сирии просят ООН принять меры против "агрессии Турции"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Совет племенных старейшин региона Шагба, созданный на севере Сирии, осудил "турецкую оккупацию" и депортации курдов, а также призвал Совет безопасности ООН принять меры против этих действий, говорится в документе, поступившем в РИА Новости.
"Оккупационные действия Турции, систематическое насильственное перемещение и изгнание курдского народа (на севере Сирии — ред.) направлены на изменение демографии региона… Многие семьи курдского народа вытесняются из своих деревень", — говорится в заявлении, принятом Советом племенных старейшин.
Также в заявлении подчеркивается, что жители района Шагба "не делают различий между арабами, курдами и туркменами". Документ призывает жителей соседних районов Аль-Ваир и Ккасир, где идут боевые действия, прибыть в район Шагба, где их "готовы встретить и оказать им помощь и поддержку".
В конце марта премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль. В заявлении турецкого генштаба говорится, что Турция будет продолжать свои усилия по защите нацбезопасности в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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