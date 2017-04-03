Могерини: ЕС признает любое решение о будущем Сирии, принятое ее жителями

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз признает любое решение о политическом будущем Сирии, которое одобрят все сирийцы как внутри страны, так и за ее пределами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"После 7 лет, 6,5 войны кажется нереальным считать, что будущее Сирии может быть таким же, как и раньше. Но решать сирийцам, и это ясно. Политическое соглашение об управлении, разделении власти и переходе (власти) должно быть достигнуто сирийцами", — сказала Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

Она отметила, что "любое решение, которое было бы приемлемо для всех сирийцев, находящихся в стране и за ее пределами, включая оппозицию, ведущую переговоры в Женеве, какое бы соглашение ни было достигнуто, получит нашу поддержку (Евросоюза)".

"Решать сирийцам, но всем сирийцам", — заявила глава дипломатии ЕС.

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