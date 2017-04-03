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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские военные взяли "под свое крыло" приют в Алеппо

Сюжет:
Ситуация в Алеппо (1002)
09:5203.04.2017
(обновлено: 10:04 03.04.2017)
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Отправка военных инженеров международного противоминного центра ВС РФ из Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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АЛЕППО (Сирия), 3 апр — РИА Новости. Российские офицеры из Центра примирения враждующих сторон взяли шефство над приютом для сирот в Алеппо — многие местные дети остались без родителей и близких, погибших в ходе боевых действий в "северной столице" Сирии.

Дети, получившие гуманитарную помощь в восточном квартале Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Небольшой особняк в Алеппо совсем не похож на приют для сирот — уютный дворик, комнаты с игрушками, домашняя обстановка. Со стороны может показаться, что здесь живет обычная многодетная семья. Впрочем, так оно и есть.

"Сейчас в нашем приюте 37 сирот. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы здесь они чувствовали себя как дома, чтобы стали одной большой семьей", — рассказал журналистам директор сиротского приюта Мухаммад Аль-Тайеб.

У сирийцев, как правило, большие семьи. Если погибают родители, ребенка на воспитание забирают тети, дяди, бабушки, дедушки и даже дальние родственники. Но на этой войне бывают случаи, когда погибают все, и дети остаются совсем одни. Тогда они попадают в такие приюты.

"Этим детям больше всего не хватает внимания, ласки. У каждого из них не осталось не только мамы и папы, вообще никого из родни. Некоторых мы просто подобрали на улице. Стараемся заменить им родителей. Многим детям нужна помощь психолога — они слишком много пережили, увидели весь ужас войны", — рассказала воспитатель детдома Баян Лажини.

Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Она вспоминает, что до войны в Алеппо не было детских домов — если родители ребенка погибали, то всегда находился кто-то, кто его усыновлял. Но теперь в Алеппо очень много бездомных детей.

"Может, у них и есть родственники. Но как их сейчас найти?" — сетует Баян Лажини.

Работу самих воспитателей трудно назвать работой: они, скорее, волонтеры.

Приют существует на пожертвования горожан. Помогают детям и российские военнослужащие — со склада Центра по примирению враждующих сторон каждую неделю сюда приходит пикап с мукой, сахаром и гречкой. Потом офицеры "скинулись" еще и купили в магазине фрукты и конфеты для детей.

"Слова пропадают. Это дети войны. Это дети, которые не знают, что такое мир, не знают, что такое мама, что такое папа", — говорит заместитель начальника центра Андрей Котенок.

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© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Российские военнослужащие здесь уже не первый раз. Мальчишки их уже знают и ждут сувениры — шевроны российской армии и, конечно, сладости. Да и военные сразу не уезжают — они стараются задержаться, чтобы немного поиграть, пообщаться с детьми. Им не хватает не только продуктов, но и простого внимания.

Впрочем, этот дом — далеко не единственный объект, которому стараются помогать военные. Многие прифронтовые районы недоступны для общественных организаций, потому что ехать туда опасно. В такие населенные пункты гуманитарную помощь рискуют доставлять только российские военнослужащие.

Ситуация в Алеппо, архивное фото
© AFP 2017/ Louai Beshara
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"На нашем складе продуктов около десяти тонн. Они будут расфасовываться по пакетам и развозиться за сто километров от Алеппо. Будем раздавать беженцам", — рассказал начальник продовольственного склада Центра по примирению по городу Алеппо Камал Сулайманов.

Сейчас на складе подготовлено 2000 пакетов. Уже завтра они будут доставлены в одно из освобожденных сел на окраине провинции Алеппо. И первое, что увидят его жители — российских военнослужащих, раздающих продукты.

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Война в Сирии
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