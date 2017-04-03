Россия приветствует вклад Армении в оказание помощи населению Сирии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия приветствует вклад Армении в общие усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приветствуем вклад Армении в общие усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии", — написал он в своей статье "Россия и Армения – многовековые традиции дружбы и доверия: к 25-летию дипломатических отношений", опубликованной в армянской газете "Новое время".

По словам Лаврова, Россия и Армения тесно сотрудничают на ведущих многосторонних площадках. "Совместно с Ереваном содействуем более полному раскрытию значительных потенциалов СНГ и ОДКБ. Укрепляем внешнеполитическую координацию в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЧЭС", — отметил глава МИД РФ.

Он также указал, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении. "На нашу долю приходится около половины всех иностранных инвестиций – порядка трех миллиардов долларов. В республике работают около двух тысяч предприятий с российским участием", — пояснил Лавров.

Он сообщил, что несмотря на кризисную ситуацию в мировой экономике, в прошлом году товарооборот РФ и Армении вырос на 6% и достиг 1,34 миллиарда долларов, в том числе за счет увеличения поставок на российский рынок армянской сельскохозяйственной продукции.

"Новые горизонты открылись после присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу в январе 2015 г. Вместе работаем над адаптацией экономики Республики к правилам ЕАЭС. Оказываем армянским друзьям необходимую финансовую и техническую помощь", — отметил глава МИД РФ.

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