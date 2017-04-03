Россия передала сирийцам около двух тонн гуманитарной помощи за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 3 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, местные жители получили около двух тонн гуманитарных грузов, говорится в гуманитарном бюллетене центра.
Сообщается также, что жители населенного пункта Касмин провинции Латакия получили детские подарки, канцелярские принадлежности, пледы, одеяла и подушки. По данным Центра по примирению, за сутки гуманитарную помощь получили 6 тысяч 350 жителей, общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 1,98 тонны.
Кроме того, в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии. Также продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
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