В Сирии число населенных пунктов, примкнувших к перемирию, выросло до 1431

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1431, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Маскана провинции Дамаск и Рдемс-Эш-Шаркие провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1431", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Как отмечается, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Сообщается также, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, увеличилось до 139.

По данным Центра по примирению, за сутки под контроль правительственных войск перешло 8 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3679,7 квадратных километров.

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