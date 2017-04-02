Армия Сирии начала наступление на главный оплот боевиков в провинции Хама

ХАМА (Сирия), 2 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии и союзные силы начали наступление на город Хальфая на севере провинции Хама, передает корреспондент РИА Новости.
Хальфая остается последним крупным оплотом террористов в провинции Хама. Боевики отступили к городу после ряда крупных поражений. Сирийская армия продолжает теснить боевиков к границам провинции Идлиб.
Отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и нарушившие перемирие бандформирования предприняли попытку масштабного наступления в провинции Хама со стороны Идлиба. По некоторым данным, в операции принимали участие более десяти тысяч террористов. За время боев было ликвидировано более двух тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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