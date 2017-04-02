ВКП выступает против вывода граждан из шиитских поселений на севере Сирии

ХАМА (Сирия), 2 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции призвал все ответственные стороны выступить против договоренности о выводе мирных граждан из шиитских поселений в Фуа и Кефрая (на севере Сирии) взамен на боевиков с семьями из Забадани (в пригороде Дамаска).

"Высший комитет по переговорам осуждает эту договоренность и ей подобные и призывает все ответственные сирийские стороны и других остановить преступление против сирийского народа", — говорится в заявлении ВКП.

По мнению оппозиции, подобные решения — "принудительное переселение по принципу конфессиональности", что является враждебным для сирийского народа.

На прошлой неделе представители сирийского руководства через посредников договорились с вооруженной оппозицией вывести боевиков и членов их семей из поселения Забадани в Идлиб в обмен на безопасный коридор для эвакуации 8 тысяч мирных жителей из осажденных Фуа и Кефраи.

Эти два города уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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