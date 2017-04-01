Сирийская армия сняла блокаду боевиков вокруг христианского города Мхарде

МХАРДЕ (Сирия), 1 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия и союзные ей силы отбросили отряды террористов от города Мхарде, тем самым сняв окружение и обеспечив безопасное транспортное сообщение, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и нарушившие перемирие бандформирования предприняли попытку масштабного наступления в провинции Хама со стороны Идлиба. В наступательной операции принимали участие более 10 тысяч террористов. За время боев было ликвидировано более двух тысяч боевиков.

В пятницу правительственным войскам Сирии удалось отбросить террористов к поселению Хальфая, после чего армия закрепилась в 16 деревнях и обеспечила безопасность города Мхарде, где проживает около двадцати тысяч православных христиан. В субботу армия смогла полностью обеспечить безопасное транспортное сообщение между административным центром провинции Хама и городом Мхарде.

Последним крупным оплотом террористов на сегодняшний день на севере провинции Хама остается город Хальфая, на окраинах которого продолжаются бои.

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