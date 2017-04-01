В Сирии к перемирию присоединились уже 1429 населенных пунктов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1429, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток подписано 10 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Джануб Мустахат Аль-Махрум, Мишрифет Анз, Ом-Хажра, Эль-Иблисия, Дабилю Аль-Карама, Аль-Альван, Аль-Хамза, Аль-Аид провинции Алеппо и Манкат-Эль-Хатаб, Месмия провинции Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1429", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

По данным военных, продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

При этом, по информации российского Минобороны, количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), увеличилось до 222.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 64 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3671,7 квадратных километров", — добавляет центр по примирению.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось — 136.