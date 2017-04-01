Около двух тысяч человек покинули Хомс за третий этап вывода боевиков

ХОМС (Сирия), 1 апр — РИА Новости. Около двух тысяч человек покинули квартал Аль-Ваер в сирийском Хомсе по итогам третьего этапа вывода боевиков в рамках соглашения с сирийскими властями.

Процесс вывода боевиков вооруженных группировок из Аль-Ваера продолжается поэтапно с 18 марта. Третья стадия началась в ночь на субботу с выездом в северную провинцию Идлиб около 400 боевиков и их родных.

"Общее число вышедших из квартала составило 1860 человек, среди которых 298 боевиков без оружия, 530 — с оружием", — сообщил корреспондент Sputnik об итогах третьего этапа.

По его данным, среди покинувших город мирных граждан — 526 детей и около 500 женщин. Всех их вывезли на 50 автобусах и 6 грузовых машинах.

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