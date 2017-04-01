Российские военные доставили 12 тонн гумпомощи в провинции Алеппо и Деръа

ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 апр — РИА Новости. Жители сирийских провинций Алеппо и Деръа получили 12,1 тонн гуманитарной помощи от России за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в провинциях Алеппо и Деръа…. За сутки гуманитарную помощь получили 4192 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,1 тонны", — говорится в сообщении.

В бюллетене отмечается, что при содействии российского Центра по примирению отправлено четыре гуманитарных конвоя с грузами ООН в населенные пункты Хан эш-Ших в провинции Дамаск, Эр-Растан в провинции Хомс, Тафас и Эт-Тайба в провинции Деръа.

Российская авиация доставила в район города Дейр-эз-Зор 20,8 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует бюллетень.

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