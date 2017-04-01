"Врачи без границ": в Сирии неизвестные 25 марта атаковали госпиталь

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" утверждает, что не менее двух человек, в том числе один врач, погибли при авиаударе по госпиталю 25 марта в сирийской провинции Хама.

Как утверждает в заявлении организации, бомба была сброшена на больницу с вертолета. Также "Врачи без границ" предполагают, что было использовано химическое оружие, так как сразу после удара поступили сообщения от персонала больницы о тяжелых респираторных синдромах и ожогах слизистых оболочек.

"Бомбардировки больниц остаются обычной практикой в Сирии, несмотря на то, что они запрещены международным правом. Медицинские службы серьезно страдают от таких повторяющихся нападений", — заявил глава миссии MSF в Сирии Массимилиано Ребауденго. Он также добавил, что из-за гибели врача в провинции на 120 тысяч человек осталось всего два хирурга-ортопеда.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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