Эксперт считает, что Трамп оставил вопрос смещения Асада

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп оставил вопрос смещения президента Сирии Башара Асада в стороне, теперь такого сценария у новой администрации нет, считает профессор университета Джорджтаун, бывший заместитель помощника президента и советник по национальной безопасности вице-президента США 2014-2017 годах Колин Кол.

"За последние 24 часа администрация Трампа ясно дала понять, что они не будут пытаться сместить Асада. Очевидно, что они оставили вопрос будущего Асада в стороне. Они (новая администрация) будут фокусироваться главным образом на борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) групп в Сирии", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Эксперт задается вопросом, будет ли администрация Трампа работать над планом, который фактически приведет к разделению Сирии на шесть зон, контролируемых различными игроками. В этом случае, по мнению Кола, Асад еще сможет оставаться в качестве президента какое-то время, но власть Дамаска будет ограничена и распределена между этими зонами, что потенциально может поддержать оппозиция.

В то же время, эксперт отмечает, что "это не самый лучший выход из ситуации, и это может просто не сработать". "Но нет такого сценария, при котором администрация Трампа уберет Асада", — добавил Кол.

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в Анкаре с однодневным официальным визитом, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

В пятницу эту же позицию подтвердили и в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), а не отставка Асада,

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