Эксперт считает, что Трамп оставил вопрос смещения Асада

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп оставил вопрос смещения президента Сирии Башара Асада в стороне, теперь такого сценария у новой администрации нет, считает профессор университета Джорджтаун, бывший заместитель помощника президента и советник по национальной безопасности вице-президента США 2014-2017 годах Колин Кол.
"За последние 24 часа администрация Трампа ясно дала понять, что они не будут пытаться сместить Асада. Очевидно, что они оставили вопрос будущего Асада в стороне. Они (новая администрация) будут фокусироваться главным образом на борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) групп в Сирии", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
В то же время, эксперт отмечает, что "это не самый лучший выход из ситуации, и это может просто не сработать". "Но нет такого сценария, при котором администрация Трампа уберет Асада", — добавил Кол.
В пятницу эту же позицию подтвердили и в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), а не отставка Асада,
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