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Война в Сирии
Война в Сирии

Основной итог переговоров по Сирии: Женева-6 будет, в остальном без перемен

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (869)
22:3331.03.2017
(обновлено: 22:44 31.03.2017)
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Ситуация в Сирии. 20 марта 2017
© Фото: SANA

ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Пятый раунд межсирийских переговоров, состоявшийся в Женеве 23-31 марта, не принес видимого продвижения в процессе политического урегулирования. Главным позитивным итогом Женевы-5 стал тот факт, что стороны согласились продолжать дискуссии, а спецпосланник ООН Стаффан де Мистура нацелился на проведение следующего раунда. Это дает надежду на то, что процесс не прервется, как это было в прошлом апреле, когда понадобился целый год, чтобы его возобновить.

Межсирийские переговоры в Женеве. Архивное фото
© REUTERS/ Pierre Albouy
Глава ВКП сирийской оппозиции рассказал о процессе межсирийских переговоров

На такой результат, вероятнее всего, повлияли две вещи: итоги переговоров по Сирии в Астане, на которые так и не приехали представители вооруженной оппозиции Сирии, из-за чего не удалось добиться продвижения в вопросе перемирия и ситуации на земле, а также отсутствие определенности с продлением мандата спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, полномочия которого истекают 31 марта.

Поезд тронулся, но поехал медленно

В беседе с РИА Новости эксперты, близкие к переговорам, отмечали, что участники дискуссий так и не смогли сблизить свои позиции по основным темам (управление, конституция, выборы, борьба с терроризмом), определенным де Мистурой. После согласования повестки дня переговорного процесса, что все делегации назвали главным итогом Женевы-4, в этот раз стороны продолжили настаивать на своих собственных темах для обсуждения, зачастую игнорируя программу для дискуссий, предложенную спецпосланником ООН.

"Правительственная делегация продолжает настаивать на том, чтобы все четыре корзины обсуждались через призму борьбы с терроризмом, тогда как делегация ВКП упорно продвигает вопрос о переходном правительстве", — заявил один из собеседников агентства.

Тем не менее, на итоговой пресс-конференции спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подчеркнул, что "все приглашенные детально обсудили с нами все (корзины), используя методологию, предложенную ООН".

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Де Мистура рассказал о дате нового раунда межсирийских переговоров
"Они будут это отрицать. Но я говорю вам, что участники были серьезны и были вовлечены в процесс… В основном мы говорили по существу… Говоря образным языком, поезд тронулся, но поехал медленно", — сказал он по итогам Женевы-5. По его словам, все стороны также выразили готовность принять участие в новом раунде межсирийских переговоров в Женеве.

Де Мистура добавил, что ООН также подготовила несколько неофициальных документов. Один из которых фигурировал в СМИ под названием "документ Наумкина" по имени советника Де Мистуры Виталия Наумкина.

"Мы сами создали некоторые неофициальные документы, которые мы не собираемся обнародовать. Один из них, который был разработан ООН на основе точек соприкосновения сторон, которые мы определили за эти пять раундов… Я слышал, что некоторые начали называть его "документом Наумкина"… Но там также был вклад заместителя спецпосланника ООН Рамзи Эзельдина Рамзи. Так что, пожалуйста, не называйте его "документом Наумкина", это документ ООН", — сказал де Мистура журналистам.

Спецпосланник добавил, что документ еще не завершен, "мы все еще получаем отклики на него".

Политический документ, описывающий основные принципы межсирийского урегулирования, был представлен ряду участников переговоров на прошлом раунде. Источники РИА Новости в одной из делегаций заявили, что уже передали де Мистуре свои поправки к данной бумаге.

Зал генассамблеи в женевском офисе ООН готовят к приветствию де Мистуры на межсирийских переговорах. Архивное фото
© РИА Новости. Елизавета Исакова
"Документ Наумкина" представили на переговорах по Сирии, сообщил источник
"Мы предложили ряд поправок и попросили спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру обсудить эту бумагу с другими платформами, а затем вернуться к нам. Поправки касаются улучшения и укрепления некоторых пунктов, которые уже содержатся в бумаге, таким образом, чтобы было возможно создать единую патриотическую основу для сирийцев", — сказал один из собеседников агентства.

По его словам, все пункты документа ООН важны.

Уйти нельзя остаться

Интригой Женевы-5 также был вопрос о том, продлят ли полномочия спецпосланника ООН по Сирии для Стаффана де Мистуры. По данным РИА Новости, которые подтвердили три независимых источника, спецпосланник останется на своем посту еще на 6 месяцев.

Сам де Мистура также не внес ясности в сложившуюся ситуацию. Журналисты несколько раз в разных вариантах задавали ему вопрос о том, остается ли он на своем посту, или все же уходит. Однако он ушел от прямого ответа.

"Давайте договоримся. Если и когда вы услышите напрямую от генерального секретаря ООН или меня, то вы можете воспринимать это всерьез", — сказал он журналистам.

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Гатилов прокомментировал пятый раунд переговоров по Сирии в Женеве
При этом де Мистура добавил, что в конце следующей недели намерен провести встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН и членами СБ ООН, после чего определится о датах нового раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Источники РИА Новости, близкие к офису спецпосланника, вновь подтвердили, что продление на данный срок не является техническим, для передачи дел. Новое продление будет зависеть от желания самого де Мистуры.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что Женеву-6 планируется провести в середине мая, после встречи по Сирии в Астане 3-4 мая.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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