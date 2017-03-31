Делегация Дамаска не видит прогресса на женевских переговорах

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Делегация властей САР не видит прогресса или продвижения в ходе очередного раунда переговоров по Сирии в Женеве, заявил журналистам глава делегации Дамаска Башар Джаафари.

"Мы хотели достичь продвижения вперед, или хотя бы какого-то прогресса на этом раунде, однако этого не произошло", — сказал он по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в пятницу.

Джаафари при этом отметил, что делегация Дамаска позитивно относится к итогам "Женевы-5", так как "дискуссия все же состоялась" и сирийская сторона смогла обсудить с де Мистурой все четыре "корзины".

Де Мистура по итогам предыдущего раунда переговоров в Женеве сообщил о закреплении программы обсуждения в рамках четырех "корзин" — управления Сирией, конституции, выборов и борьбы с терроризмом.

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