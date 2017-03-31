В Сирии число населенных пунктов, примкнувших к перемирию, выросло до 1419

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, увеличилось до 1419, сообщает в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Карфа, Каммуне, Дейр-эль-Бакт и Алькин провинции Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1419", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось — 136.

Число населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) увеличилось до 213. В общей сложности в Сирии освобождено 3607,7 квадратных километров.

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