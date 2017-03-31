Глава ВКП сирийской оппозиции рассказал о процессе межсирийских переговоров

ЖЕНЕВА, 31 мар — РИА Новости. Межсирийские переговоры более-менее продвигаются, однако прошедший раунд переговоров в Женеве не дает оснований говорить об успехе или провале процесса урегулирования в Сирии, заявил глава делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Насер Харири.

"Мы обсудили вопрос политического перехода, и он имеет несколько граней. Переговоры более-менее продвигаются, и мы надеемся, что это не провал", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Харири при этом вновь обвинил в возможном провале переговоров делегацию официального Дамаска.

"Ответственной за провал переговоров будет та же сторона, которая была виновна за провал в 2014 и 2016 годах, и которая виновна в страдании сирийского народа", — сказал он.

Глава делегации ВКП также не стал давать однозначную оценку результатам нынешнего раунда.

"Я не могу сказать, был ли это успех или провал… я могу сказать, что мы начали переговоры. И наше желание продолжать переговоры — это наше оружие", — сказал он.

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