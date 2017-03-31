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Война в Сирии
Война в Сирии

В Пальмире российские саперы используют новейшую робототехнику

08:2431.03.2017
(обновлено: 08:25 31.03.2017)
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Российские саперы разминируют историческую Пальмиру и жилые кварталы
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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ПАЛЬМИРА (Сирия), 31 мар – РИА Новости. Сотрудники Международного противоминного центра Вооруженных сил России используют новейшие робототехнические комплексы отечественной разработки при разминировании исторической части и жилых кварталов сирийской Пальмиры, сообщил журналистам начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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"Исходя из опыта действий в Пальмире в прошлом году, в Алеппо, мы поняли, что есть необходимость достаточно серьезно применять технические средства, чтобы обнаруживать взрывоопасные предметы, не используя при этом сапера. Сегодня промышленность серьезно подключилась, нас обеспечила необходимым, мы это опытно эксплуатируем и будем принимать на вооружение", — сказал он.

Ставицкий отметил, что робототехника "показала свою функциональность достаточно хорошо, особенно в местах, куда очень трудно попасть саперам".

Как пояснил специалист противоминного центра Сергей Матвейкин, сотрудники центра используют в Пальмире три робототехнические новинки — досмотровые роботы "Сфера" и "Скарабей", а также многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6".

Вертолет ВКС РФ в небе над исторической частью Пальмиры. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Робототехнический комплекс "Сфера" служит для проведения доразведки тоннелей, колодцев, "Скарабей" выполняет задачу по доразведке глубоких и темных тоннелей, "Уран-6" используется для сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов с использованием тралящего оборудования", — уточнил он.

Он отметил, что "Скарабей" состоит из маленькой машинки на колесной базе и пульта дистанционного управления.

"На машине имеется видеокамера, которая позволяет нам получать изображение по радиоканалу. Он уникален своими маленькими габаритами, что позволяет нам использовать его в различных тоннелях, ущельях, куда невозможно залезть саперу, — в труднодоступных, опасных местах. Робот был создан в кратчайшие сроки. Имелись некоторые аналоги, он был доработан по требованиям инженерных войск", — добавил он.

Комплекс "Уран-6" — гусеничный радиоуправляемый минный трал — призван в буквальном смысле подрывать собой взрывные устройства, проезжая по заминированной местности. Робот уже смог уничтожить около 200 бомб в Пальмире.

"Этот робот уже использовался для разминирования в Пальмире, в Алеппо, тогда он был рассчитан на подрыв взрывчатого вещества массой четыре килограмма в тротиловом эквиваленте. Была проведена модернизация тралящего оборудования, что позволило обеспечить его взрывоустойчивость к подрыву массой до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. И благодаря "Урану-6" мы обеспечили разминирование взрывоопасных предметов после боев, не допуская туда человека", — отметил Матвейкин.

"Ураном-6" управляет оператор с дистанции не менее 50 метров. Причем пульт управления с бронежилетом и шлемом общей массой около до 35 килограммов он вынужден носить на себе. Тут на помощь специалистам пришла еще одна новейшая разработка, созданная российскими инженерами, — экзоскелет.

Пальмира. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В Пальмире российские саперы обезвредили более 120 взрывных устройств
По словам оператора Галима Джалилова, экзоскелет весит не более пяти-шести килограммов и выдерживает нагрузку до 50 килограммов.

"Он дает возможность носить на себе 30-35 килограммов, не замечая груза, усталости, температуры. Раньше постоянно все носил на себе, было гораздо труднее", — пояснил Джалилов.

Экзоскелет позволяет оператору делать практически любые движения и работать без устали по нескольку часов. "Я в своей практике не видел ничего похожего на то, что сейчас на мне", — сказал специалист.

Как отметил командир отряда разминирования полковник Валерий Овдиенко, все робототехнические новинки серьезно облегчают работу саперов и обеспечивают их безопасность.

Там, где не справляется техника, на помощь саперам приходят четвероногие помощники. Сапер Артем Пантюхин с немецкой овчаркой по кличке Хантри ("Охотница на мины", как он сам переводит эту кличку) обнаружил более 50 взрывных устройств.

Военнослужащий Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В Пальмиру прибыло новое подразделение российских саперов
"Все они в основном иностранного производства. Собаки по-своему универсальны и работают лучше любого миноискателям, это я вам как кинолог говорю", — утверждает он.

На сегодняшний день российские военные очистили более 600 гектаров территории, обезвредив более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

В жилой зоне российских саперов поджидало множество "сюрпризов", оставленных террористами. Работать здесь сложнее, чем в исторической части.

"Движемся гораздо медленней — в городе очень много разрушений, ребятам тяжело идти, они более внимательны. Попадаются провода, различные "нажимники" (мины нажимного действия), различные фугасы", — поделился командир отделения сержант Тимур Рахимов.

Для работы в городе саперы используют "глушилки" для подавления различных сигналов связи.

"При прохождении попадается много разрушений. Приходится проверять каждый камень, каждый объект представляет собой опасность, приходится внимательно проверять, осматривать очень тщательно", — отметил он.

Разрушенные улицы Пальмиры
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
Военная техника, уничтоженная в результате штурма гражданского аэропорта, в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
Разрушенный в результате боевых действий дом в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
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Террористы оставили здесь много ловушек для саперов. Многие фугасы имеют не по одному способу подрыва и часто установлены по нескольку в одном месте, что осложняет задачу военным. "Стоит одна адская машина, затем вторая. Скорее всего, будем уничтожать на месте", — рассказал командир подрывной группы Алексей Шевченко об одной из находок.

Между тем в Пальмиру начали возвращаться мирные жители. Среди них — доктор Муауя аль-Хатыб. "Думал, что ничего не найду. Но, слава богу, здесь наступил мир. Террористы не пожалели ни камня, ни домов, ни людей. Но надежда есть, что будем строить нашу страну при помощи наших друзей — русских и остальных", — сказал он.

Пальмира при поддержке ВКС РФ была взята войсками Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Ученый: вторая волна разрушений в Пальмире носила символический характер
По его словам, в городе очень мало врачей, люди нуждаются в помощи. "Я здесь родился, здесь похоронены мои родители. Нужно помогать, чтобы вернуть жизнь в этом городе. Уже даже три-четыре маленьких магазинчиков открылись", — добавил он.

Доктор говорит по-русски. Сюда он вернулся из России, куда вместе с семьей уехал после захвата Пальмиры в 2015 году. Его супруга вернется в Пальмиру позже.

"Она — русский врач, 17 лет работала здесь. Все приходили, она помогала. Когда в 2015 году шла война, она в клинике оказывала помощь бесплатно. Последний день, когда город был практически захвачен, с помощью российского посольства и военных нас вывезли. По дороге были мины, мы попали в аварию, у жены переломы, у меня раны, но, слава богу, уехали и вывезли с собой трех маленьких детей", — вспоминает он.

Муауя аль-Хатыб, найдя свою клинику, не узнал ее. Доктор обнаружил, что все разграблено, а стены расписаны.

"Это варварство, не по исламу зайти в чужой дом, заселиться, воровать. Вот школа: здесь учились дети до шестого класса. Она была полностью оборудована, но террористы все обокрали, сожгли. Остался забор и здание, где невозможно учиться. У них нет ничего святого", — заявляет он.

По его словам, в городе разрушено многое, включая храмы и мечети. "Они не признают других религий. Сожгли храм. У нас дома стояла икона. Они пришли и ножом ее испортили. Когда узнали, что у меня жена христианка, а я мусульманин — а по их закону она должна принять ислам — в мое отсутствие устроили суд надо мной. Теперь якобы если они меня поймают, — отрежут голову", — говорит он.

Он добавляет, что "пустые улицы — это страшно".

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Как живет послевоенная Пальмира: битва за аэропорт и праздник в городе
"Как говорят, рай без людей — это не рай. Пальмира — жемчужина пустыни. Город жил, развивался, люди ходили свободные, в безопасности", — отмечает он.

Доктор признался, что если бы в Пальмиру не пришли российские саперы и военные полицейские, которые обеспечивают там порядок, он бы не вернулся в родной город. По его словам, теперь, когда здесь наступил мир, он не уедет и будет помогать соотечественникам в восстановлении мирной жизни.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© Ruptly
С "Коршунами" и собаками: как российские саперы ищут мины в Пальмире
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Война в Сирии
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