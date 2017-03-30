Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт в Дамаске

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракты в Дамаске, передает агентство Рейтер.

"Исламское государство"* в четверг взяло на себя ответственность за два нападения террористов-смертников… в Дамаске 15 марта", — говорится в сообщении агентства.

В среду 15 марта террорист-смертник подорвал себя у входа во Дворец правосудия в Дамаске при попытке охраны остановить его. По последним данным, погибли 35 человек, еще от 45 до 60 получили ранения. Позже источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что полиция преследовала еще не менее трех террористов, один из них подорвал себя в ресторане в трех километрах от места первого теракта. Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности, по предварительным данным, по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате подрыва смертника в районе Ар-Рабва.

Министр по делам примирения Сирии Али Хейдар заявил, что целью атак было нанести удар по процессу национального примирения и поиску политического решения кризиса в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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