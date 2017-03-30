В ООН сообщили о тяжелых боях и ухудшении ситуации под Дамаском

ООН, 30 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН сообщили о тяжелых боях и ухудшении ситуации в восточной Гуте в Сирии, где остаются около 400 тысяч жителей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

"Я остаюсь крайне обеспокоен ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в осажденных частях восточной Гуты в пригороде Дамаска, где около 400 тысяч человек находятся под осадой правительственных сил. За последний месяц мы продолжали получать сообщения о жертвах и ранениях мирных жителей от тяжелых авиабомбардировок и артиллерийских обстрелов в осажденном анклаве и прилегающих областях", — сказал О'Брайен.

По данным ООН, из-за столкновений в районе были перемещены около 27 тысяч человек: 17 тысяч глубже в район, 10 тысяч — в окрестности Дамаска. "Вероятно, в ближайшие дни больше людей будут вынуждены бежать, если бои продолжатся", — сказал замгенсека ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, все три общественных госпиталя и 17 публичных медцентров в восточной Гуте не работают и не доступны для населения. "Количество детей, страдающих от ран и травм пугающе высокое. 30 процентов всех пациентов с ранениями, полученными из-за войны — это дети до 15 лет", — заявил О’Брайен. Он также сообщил, что имеются данные о смерти пациентов из-за нехватки оборудования для диализа и вспышки кори.

По его словам, ранее было получено одобрение на отправку помощи в осажденные области. Однако провести гуманитарную операцию невозможно из-за ситуации в области безопасности и отсутствия сопроводительных писем.

По оценкам ООН, в Сирии около 13,5 миллиона человек крайне нуждаются в защите и гуманитарной помощи.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>