Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1415

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, увеличилось до 1415, сообщает в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В течение суток подписано 11 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эль-Сбедия, Белия, Эш-Шакрахия, Аль-Суэмра провинции Деръа, Фахель и Каттина провинции Хомс, Шейх-Заят, Аль Шейх-Наджар, Аль-Гетта, Абу-Джабар и Аль-Катар провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1415", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 136.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство"*, увеличилось до 207. За сутки под контроль правительственных войск перешло 73,7 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3572,9 квадратных километра", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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