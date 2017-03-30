Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1415

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, увеличилось до 1415, сообщает в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 136.
"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство"*, увеличилось до 207. За сутки под контроль правительственных войск перешло 73,7 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3572,9 квадратных километра", — добавляется в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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