Российская сторона зафиксировала в Сирии 14 нарушений за сутки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, РФ их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (шесть), Латакия (четыре) и Хама (четыре)", — говорится в бюллетене, размещенном на сайте Минобороны России.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений соглашения в провинциях Дамаск (три), Деръа (одно), Хама (три), Алеппо (одно), Латакия (одно) и Хомс (два).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 11 случаев российской стороной не подтверждаются", — заявили в Центре по примирению.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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