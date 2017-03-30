Российские военные передали сирийцам три тонны гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 мар — РИА Новости. Российские военные передали три тонны гуманитарных грузов мирным жителям города Алеппо и Эль-Кунейтра в Сирии; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Эль-Кунейтра (одна). В городе Алеппо в районах Аль-Азамия, Шейх-Тахан, Карм Аль-Маз, Джамилия, Шейх-Максуд и Аль-Сольхине жителям передано 3 тысячи порций горячего питания и хлеб. Жителям населенного пункта Айюба провинции Эль-Кунейтра передано 350 продуктовых наборов. За сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны", — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН, в район города Дейр-Эз-Зор.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон из города Дамаск и Хомс отправлены два гуманитарных конвоя с грузами ООН в населенные пункты Блудан (провинция Дамаск) и Тельбиса (провинция Хомс)", — добавляет Центр по примирению.

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