Российские военные передали сирийцам три тонны гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 мар — РИА Новости. Российские военные передали три тонны гуманитарных грузов мирным жителям города Алеппо и Эль-Кунейтра в Сирии; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
Помимо этого, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН, в район города Дейр-Эз-Зор.
"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон из города Дамаск и Хомс отправлены два гуманитарных конвоя с грузами ООН в населенные пункты Блудан (провинция Дамаск) и Тельбиса (провинция Хомс)", — добавляет Центр по примирению.
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