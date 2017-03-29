Премьер Турции заявил о возможности новой операции в Сирии в случае угрозы

АНКАРА, 29 мар – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

Ранее об успешном окончании операции "Щит Евфрата" говорилось в письменном заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам заседания в среду.

"Мы очистили от террористов 2015 квадратных километров, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция "Щит Евфрата" закончена. Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название", — заявил Йылдырым в интервью телеканалу NTV.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в пять тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.