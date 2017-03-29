Сирийская армия с 23 марта уничтожила более 2200 боевиков в провинции Хама

ДАМАСК, 29 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Бойцы сирийской армии с 23 по 29 марта ликвидировали свыше 2200 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и союзных ей формирований в провинции Хама, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Минобороны Сирии.

"Потери "Джебхат ан-Нусры" и принадлежащих ей бандформирований с 23.03.2017 по 29.03.2017 к северу от Хамы следующие: ликвидированы свыше 2200 террористов, уничтожены семь командных пунктов, 15 танков, 11 единиц бронетехники, 107 автомобилей (23 из них оснащены пулеметами), 12 складов боеприпасов, 17 минометных и шесть ракетных установок", — говорится в сообщении сирийского военного ведомства.

Тем временем, подразделения сирийской армии при поддержке союзного ополчения продолжают расширять зону безопасности на севере и северо-западе провинции Хама, вытесняя банды "Джебхат ан-Нусры" из подконтрольных им районов.

Согласно последним данным, армия выбила террористов из окрестностей населенного пункта Суран, а также заняла территории вблизи поселков Маарзаф и Камхана. Поддержку наступающим силам оказывают артиллерия и военная авиация.

На группировки ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) не распространяется действие соглашения о перемирии, вступившего в силу 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии.