Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1404

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, за сутки увеличилось до 1404, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в среду.
Во вторник сообщалось о 1397 населенных пунктах в Сирии, которые присоединились к примирению.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
По данным ведомства, количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось – 136. Число населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от боевиков "Исламского государства"* также осталось без изменений – 198. В общей сложности в Сирии освобождено 3499,2 квадратных километров.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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