Сирийская оппозиция высоко оценила роль России в урегулировании

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Представители сирийской оппозиции и делегация правительства Сирии дали высокую оценку роли РФ в урегулировании сирийского кризиса, говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник "на полях" межсирийских переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов провел консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, делегацией правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари.

Также Гатилов провел переговоры с представителями сирийской оппозиции: "московского" блока, "каирской" платформы, сирийского оппозиционного Движения за плюралистическое общество.

"Состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах межсирийских переговоров под эгидой ООН. С российской стороны была подтверждена важность выполнения в полном объеме положений резолюции 2254 СБ ООН. Подчеркнута необходимость конструктивного обсуждения сторонами всех пунктов согласованной ранее повестки дня переговоров, включая борьбу с терроризмом. Отмечен императив продвижения по конституционной тематике, призванной очертить контуры будущего государственного устройства Сирии", — говорится в сообщении.

"Собеседники дали высокую оценку роли России в поисках путей урегулирования сирийского кризиса, выразили готовность к поддержанию регулярных контактов с российскими представителями в различных форматах", — подчеркнули в МИД РФ.

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