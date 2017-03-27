Гатилов призвал не судить преждевременно о результатах "Женевы-5"

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что пока рано говорить о результатах "Женевы-5", предстоят еще встречи с делегациями, представители РФ останутся до конца раунда.

"Раунд еще идет, зачем же говорить заранее, что он провальный", — сказал он журналистам. По его словам, прежде чем говорить об ожиданиях Москвы, "необходимо поговорить с делегациями".

"Не надо строить всяких концепций, пусть все идет своим чередом", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он продвижение в переговорах в Женеве, как это было в прошлый раз.

Новый раунд межсирийских переговоров начался в Женеве 24 марта. Сам спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в настоящее время находится в Аммане, на конференции стран Лиги арабских государств. Вместо него делегации принимает его заместитель Рамзи Эзельдин Рамзи.

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