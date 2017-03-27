В ООН поступают сообщения о жертвах среди мирного населения Ракки

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН поступают сообщения о жертвах среди мирного населения сирийской Ракки, где вооруженные отряды при поддержке международной коалиции проводят операцию против ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ), об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.

"ООН глубоко обеспокоена безопасностью и защитой более 400 тысяч мирных жителей Ракки, вследствие сообщений о продолжающейся военной операции в населенных районах Ракки. Мы продолжаем получать сообщения об увеличении случаев гибели и ранений мирных жителей, а также повреждении школ, пекарен, рынков и систем подачи воды из-за боев и авиаударов ", — сказал Хак.

По данным ООН, с ноября 2016 года этот район покинули до 40 тысяч человек.

На прошлой неделе информагентство САНА со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщило, что ВВС, предположительно, международной коалиции во главе с США, нанесли удар по школе к западу от сирийского города Ракка, в результате погибли и пострадали десятки человек. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники сообщило, что жертвами авиаудара могли стать стать около ста человек.

В Пентагоне не подтвердили сообщения о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции, однако сообщили, что специальная группа по оценке потерь на местах проведет дальнейшее расследование.

Авиация международной коалиции оказывает поддержку формированиям "Демократических сил Сирии", которые ведут наступление на "столицу" боевиков ИГ в Сирии Ракку. Ранее сообщалось, что арабо-курдским отрядам "Демократических сил Сирии" (ДСС) потребуется не более 15 дней, чтобы полностью блокировать Ракку, после чего начать штурм города.

В воскресенье сообщалось, что ДСС выбили остатки бандформирований ИГ с территории военного аэродрома вблизи города Табка. В настоящее время смешанные отряды ДСС, костяк которых составляют сирийские курды, ведут наступление на Табку. Это последний крупный оплот ИГ на пути к их "столице" в Сирии Ракке.