Центр по примирению передал сирийцам около четырех тонн гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 фев — РИА Новости. Российский Центр по примирению сообщил, что провел за сутки пять гуманитарных акций в сирийском Алеппо, в ходе которых мирные жители получили 3,7 тонны гуманитарных грузов.
Отмечается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны, гуманитарная помощь оказана 4010 жителям.
По данным Центра по примирению, в рамках "зимней программы ООН" в восточной части города Алеппо проводится выдача термических одеял, зимней одежды и детских наборов. Сообщается, что жителям населенного пункта Джибрин выдано более 5 тонн продовольствия, поступившего по линии ЮНИСЕФ.
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