Сирия хочет поставлять России овощи и фрукты, в ответ ждет нефтепродукты

ДАМАСК, 1 фев — РИА Новости. Сирийская арабская республика планирует поставлять в Россию фрукты, овощи и текстиль, а в ответ ждёт нефтепродукты и удобрения, рассказал РИА Новости министр промышленности Сирии Ахмед аль-Хаму.

"Сирия ждёт от России нефтепродукты, продукты химической промышленности, минералы, дерево, удобрения, оборудование, трубы, бумагу, корма. Сирия же будет поставлять овощи, фрукты, изделия лёгкой промышленности, текстиль, пряжу, хлопок, обувь, предметы домашнего обихода, украшения, мебель и другое", — сказал аль-Хаму.

Он уточнил, что сейчас идёт работа по налаживанию торговых связей с Россией.

"На данном этапе стороны подписывают соглашения для эффективного сотрудничества в области энергетики, ирригации, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, нефти и торговли", — добавил министр.

Аль-Хаму считает, что "эти соглашения помогут создать благоприятные условия для производителей со стороны налоговых служб, таможни и банков, для удобного проведения платежей". "Будут организовываться местные и международные выставки", — сказал он.

"Разрабатывать соответствующие законы, постановления и программы нужно совместно с российскими коллегами, учитывая искренние отношения между странами в деле борьбы с терроризмом", — заключил министр.

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