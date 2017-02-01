СБ ООН оценил переговоры по Сирии в Астане

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН назвал прошедшие 23-24 января переговоры по Сирии в Астане важным шагом к возобновлению межсирийского диалога под эгидой ООН, говорится в принятом Советом заявлении.

"Члены Совета Безопасности признали международную встречу по Сирии в Астане важным шагом на пути к возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН", — говорится в заявлении.

Проект заявления был подготовлен и внесен в СБ ООН делегацией России.

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