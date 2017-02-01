СБ ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам без условий

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта участвовать в новом раунде переговоров в Женеве, намеченном на 20 февраля, без предварительных условий, говорится в принятом СБ заявлении.

"Члены Совета Безопасности ожидают возобновления межсирийских переговоров, поддерживают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру в возобновлении переговоров в Женеве как можно скорее, и призывает сирийские стороны участвовать в переговорах без предварительных условий", — говорится в заявлении.

Проект заявления был подготовлен и внесен в СБ ООН делегацией России.

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