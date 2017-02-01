Минобороны за сутки провело восемь гуманитарных акций в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 фев — РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии сообщил, что провел за сутки восемь гуманитарных акций, помощь получили более четырех тысяч мирных жителей.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 8 гуманитарных акций в городах Алеппо (6) и Латакия (1), населенном пункте Джармана провинции Дамаск (1)… Гуманитарная помощь оказана 4037 жителям", — говорится в сообщении.

По информации Центра по примирению, в городе Алеппо (в районе Аль-Фуркан, школах в районах Аль-Джабария, Аль-Сукари и Балат, в железнодорожном техникуме в районе Шейх-Таха) и населенном пункте Джармана провинции Дамаск мирные жители получили более 3,2 тонн хлеба, 1 тысячу порций горячей еды и 400 продовольственных наборов.

Кроме того, в начальной школе в районе Аль Мидан города Алеппо и в средней школе имени героя Уагиба Халиля Мустафы в городе Латакия учащимся передали более 770 детских рюкзаков и подарочных наборов. Отмечается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,7 тонн.

Сообщается также, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-Эз-Зор 20,8 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН. Как подчеркивается в сообщении, в течение суток другими государствами на территории САР гуманитарные акции не проводились.

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