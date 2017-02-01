Опубликован предложенный Россией проект конституции Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В распоряжении МИА "Россия сегодня" оказался проект конституции Сирийской Республики, предложенный российской стороной участникам переговоров в Астане. Ria.ru публикует полный текст документа.

Проект конституции Сирии

Статья 1

Сирийская Республика является независимым суверенным демократическим государством, основанным на принципах народовластия, верховенства закона, равенства всех перед законом, социальной солидарности, уважения прав и свобод и равенства прав и обязанностей всех граждан без каких-либо различий и привилегий. Наименования Сирийская Республика и Сирия равнозначны. Единство народа составляет основу Сирии, которая является общей и неделимой родиной всех своих граждан. Охрана национального единства и территориальной целостности Сирии является обязанностью государства и всех граждан. Как национальное наследие, укрепляющее национальное единство, гарантируется защита культурного разнообразия сирийского общества.

Статья 2

Сирия — государство с республиканской формой правления. В Сирии единственным источником государственной власти является ее многонациональный и многоконфессиональный народ. Свободно и независимо определять свою судьбу является суверенным правом народа. Народ Сирии осуществляет свое суверенное право в соответствии с Конституцией непосредственно путем всенародного голосования — референдума и посредством своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем свободного, тайного и личного голосования. © Фото: предоставлено Екатериной Тройно Итоговый проект конституции Сирии станет компромиссным, считает сенатор Никто, кроме избранных народом полномочных представителей, не обладает правом представлять народ, говорить от имени народа и выступать с обращениями от имени народа. Никакая часть народа Сирии, никакая социальная группа или организация, никакое лицо не может присвоить полномочие по осуществлению власти. Присвоение власти является тягчайшим преступлением. Ни одно лицо не может быть одновременно депутатом Народной Ассамблеи, членом Ассамблеи Территорий, Президентом республики, Премьер-министром, заместителем Премьер-министра, министром или членом Верховного Конституционного суда. Ни одно лицо, имеющее другое гражданство, кроме гражданства Сирии, не может быть депутатом Народной Ассамблеи, членом Ассамблеи Территорий, Президентом республики, Премьер-министром, заместителем Премьер-министра, министром или членом Верховного Конституционного суда. Передача власти должна происходить мирно, в демократическом, определенном Конституцией и законом порядке.

Статья 3

В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом.

Статья 4

Официальным языком государства является арабский. Порядок использования официального языка определяется законом.

Государственные органы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языкам как равнозначными.

Гражданам Сирии гарантируется право обучать своих детей на их родном языке в государственных образовательных учреждениях, а также в частных образовательных заведениях в соответствии с образовательными стандартами.

Каждый регион вправе в соответствии с законом использовать в качестве дополнения к официальному языку язык большинства населения, если это будет одобрено местным референдумом.

Статья 5

Политическая система государства основывается на принципе политического плюрализма и формирования органов власти демократическим образом с помощью тайного голосования. Политические партии должны уважать конституционный строй, демократические принципы, суверенитет и территориальную целостность государства. Нормы и процедуры, связанные с формированием политических партий, определяются законом. Государственную должность или государственные средства нельзя использовать в политических, избирательных или партийных целях.

Статья 6

В Сирии признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом. Государство обеспечивает безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств. Запрещается создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, осуществление терроризма, создание вооруженных формирований, разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной, племенной розни, а также основаны на сектантской, региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по происхождению. Такие организации не могут быть частью общественно¬политической системы в Сирии. Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических

угроз.

Статья 7

Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Сирии. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Сирии, не должны противоречить Конституции. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Сирии являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Сирии установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Статья 8 © РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Переговоры по Сирии: Россия обвинила ООН в пассивности, а ВКП - в капризах

Сирия строит свои отношения с другими государствами на основе принципов добрососедства, сотрудничества, взаимной безопасности и других принципов, предусмотренных международно-правовыми нормами. Сирия отвергает войну как средство посягательства на независимость других государств и как способ решения международных конфликтов.

Статья 9

Территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима. Территория Сирии неотчуждаема. Государственные границы могут изменяться только путем референдума, проводимого среди всех граждан Сирии, на основе волеизъявления сирийского народа.

Статья 10

Защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии является ответственностью государства, долгом и обязанностью каждого сирийского гражданина. Государство в соответствии с законом гарантирует обеспечение семьям граждан, погибших при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Гражданин Сирии несет военную службу в соответствии с законом. Сирия с целью обеспечения своей обороны и безопасности создает вооруженные силы и другие вооруженные формирования. Вооруженные силы и другие вооруженные формирования находятся под контролем общества, защищают Сирию и ее территориальную целостность, не используются в качестве инструмента угнетения сирийского населения, не вторгаются в сферу политических

интересов и не играют роли в процессе передачи власти. © AFP 2017/ Delil Souleiman Представитель курдов рассказал об отношении к работе Асада Организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.

Статья 11

В Сирии обеспечивается свобода экономической деятельности и признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Собственность не может быть использована для ущемления прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, достоинства личности. В Сирии развитие экономики, основанной на различных видах собственности, служит повышению благосостояния народа. Государство на основе рыночных отношений создает условия для развития экономики, гарантирует свободу предпринимательства, не допускает монополизма и недобросовестной конкуренции в экономических отношениях. Государство гарантирует свободу передвижения товаров и капиталов между регионами в соответствии с законом. Земля в соответствии с законом может находиться в государственной, муниципальной и частной собственности. Природные ресурсы принадлежат народу. Предоставление права на эксплуатацию природных ресурсов или концессии регулируется

законом. Налоги и пошлины устанавливаются законом. Налоговая система должна основываться на справедливых принципах.

© Sputnik/ Болат Шайхинов Перейти в фотобанк Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Статья 12

Государство заботится о повышении благосостояния народа и каждого гражданина, его социальной защите и достойном уровне жизни. Государство оказывает содействие развитию культуры, образования, здравоохранения, науки, искусства, охраняет природу, историческое, материальное и духовное наследие народа. Не допускается дискриминация по причине пола, происхождения, языка или вероисповедания. Семья — это основа общества; государство оберегает ее уклад, ее религиозную, моральную и патриотическую ценность. Государство гарантирует защиту материнства, детства и старости и будет заботиться о детях и молодежи, предоставляя наилучшие условия к дальнейшему развитию их талантов и способностей. © AP Photo/ Hassan Ammar Слуцкий: Россия и США могут образовать коалицию в Сирии Государство должно обеспечивать женщин всеми возможностями, позволяющими им эффективно и в полной мере вносить вклад в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь и работать над ликвидацией ограничений, препятствующих их развитию и участию в строительстве общества. Дети имеют право на воспитание, заботу и получение образования со стороны своих родителей. Родители имеют право получить от детей уважение и заботу, в особенности когда они (родители) в этом нуждаются, либо по причине нетрудоспособности и старости. Работорговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация детей запрещены и преследуются по закону. На основе судебного решения допускаются случаи привлечения к принудительному труду, условия и сроки которого предусмотрены законом, допускается принуждение к труду в связи с исполнением приказов полномочных лиц во время военной службы, принуждение на основе закона выполнять определенные работы во время чрезвычайного положения.

Статья 13 © РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Захарова рассказала об опасениях в связи с работой над конституцией Сирии

Государственная служба является ответственностью и честью, ее цель — достижение общественных интересов и служение народу. Граждане равны в доступе к государственной службе. Закон устанавливает условия поступления на государственную службу, права и обязанности государственных служащих.

Статья 14

Защита окружающей среды является ответственностью государства и общества и долгом каждого гражданина. Государство солидарно с обществом несет ответственность за ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф.

Проект конституции Сирии

Статья 16

Денежной единицей Сирии является сирийский фунт (лира). Право выпуска в обращение и изъятия из обращения денежных знаков принадлежит Национальному банку Сирии, который находится в исключительной собственности государства.

Статья 17

Столицей государства является Дамаск. Флаг Сирии состоит из трёх цветов: красного, белого и чёрного, а также двух пятиконечных звёзд зелёного цвета. Флаг имеет прямоугольную форму, его ширина равна двум третям его длины и состоит из трёх равных прямоугольников, распложенных вдоль флага, наверху — красный, посередине — белый, а внизу — чёрный, а две звезды расположены посередине белого прямоугольника. Закон определяет государственную эмблему и национальный

гимн. В случаях, предусмотренных Конституцией и (или) законом, граждане при вступлении в должность приносят следующую конституционную присягу: "Я клянусь соблюдать Конституцию и законы, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность государства, всегда действовать в интересах сирийского народа".

© AP Photo/ Hassan Ammar Флаг Сирии на улице Дамаска

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Статья 18

Каждый имеет права на жизнь, безопасность и свободу, а государство гарантирует эти права. Лишение или ограничение этих прав запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законом и основанных на решении, вынесенном правомочной судебной властью. Все равны перед законом вне зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, цвета кожи, религиозной принадлежности, личных убеждений, верований или мировоззрений, а также экономического и социального статусов.

Статья 19

Каждый имеет право участвовать в политической, экономической, социальной и культурной жизни. Граждане, мужчины и женщины, имеют право принимать участие в государственных делах и реализовывать свои политические права, включая право на голосование, право избирать и быть избранным. Запрещено насильственно принуждать людей присоединиться к какой-либо партии, обществу, политической организации или заставлять кого-либо сохранять в них членство. Каждый должен уважать и соблюдать Конституцию и законы.

Проект конституции Сирии

Статья 21

Сирийское гражданство определяется законом. Гражданин Сирии не может быть лишен сирийского гражданства. Гражданин Сирии не может быть выслан из Сирии или выдан иностранному государству. Каждый гражданин имеет право въезжать и покидать территорию государства, если только иное не предусмотрено решением компетентного суда или прокуратуры в соответствии с законом. Не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения. Сирия гарантирует правовую защиту и покровительствует гражданам Сирии, временно или постоянно проживающим за ее пределами.

Статья 22

Каждый обладает правом на личную неприкосновенность и неприкосновенность жилья, правом личной и семейной тайны. Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо личной жизни без его согласия. Государство гарантирует право каждого на сохранение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами связи. Это право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для предотвращения преступления или выявления истины во время расследования уголовного дела. За исключением случаев, установленных законом, или вынесения судебного решения, никто не может войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.

Статья 23

Каждый обладает правом собственности. Право собственности, в том числе право частной собственности, охраняется законом. Никто без решения суда не может быть лишен своей собственности. Отчуждение собственности для государственных или для общественных нужд может допускаться в соответствии с законом только при условии справедливого возмещения ее стоимости. Государство гарантирует право на наследование в соответствии с законом.

Статья 24 © РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Лавров призвал не сравнивать конституции Ирака и Сирии

Труд является основой личного и общественного благосостояния. Каждый обладает правом свободно выбирать себе на основе своей способности к труду вид деятельности, профессию, занятие и место работы. Государство использует все свои возможности для устранения безработицы. Каждый обладает правом трудиться в безопасных и здоровых условиях, получать вознаграждение за свой труд без какой-либо дискриминации. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Отношения между работниками и работодателями определяются законом на основе экономических отношений и норм социальной справедливости. Государство гарантирует право формирования в соответствии с законом профессиональных ассоциаций и союзов и присоединения к ним. Индивидуальные и коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, установленном законом.

Статья 25

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Статья 26

Каждый имеет право на социальное обеспечение по достижении возраста, установленного законом, по болезни, инвалидности, за потерю кормильца, потерю трудоспособности, по безработице и в других случаях, предусмотренных законом. Минимальная сумма пенсий и социальных пособий устанавливается законом. Оказание помощи нуждающимся является долгом членов их семей. Государство создает возможности для развития благотворительной деятельности, добровольного социального страхования и других форм социального обеспечения.

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

Статья 27

Каждый обладает правом участвовать в культурной жизни, использовать культурные учреждения и культурные ценности. Каждый должен с уважением относиться к историческому, культурному и духовному наследию, заботиться о нем, охранять

памятники истории и культуры.

Статья 28

Каждый обладает правом на охрану своего здоровья и получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Государство принимает необходимые меры для развития всех видов здравоохранения, действующего на основе различных видов собственности, гарантирует санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Статья 29 © AFP 2017/ Adem Altan Премьер: перемирие в Сирии поможет борьбе с терроризмом внутри Турции

Каждый обладает правом на получение образования. Государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования. Законом определяются случаи получения бесплатного среднего специального и высшего образования. Система образования контролируется государством. Государство поощряет и популяризирует занятия физической культурой, спортом, а также обеспечивает для этих целей все необходимое. Государство поддерживает научные исследования, обеспечивает свободу научного, литературного, артистического и культурного

творчества, создает условия для развития талантов и способностей и выделяет необходимые средства для этих целей. Государство поощряет научные и технические изобретения, творческие навыки и таланты и защищает их результаты.

Статья 30

Никто не может быть незаконно лишен своего жилища. Государство содействует строительству жилья, принимает меры для обеспечения им населения.

Статья 31

Наказание должно быть персональным, не должно быть ни преступления, ни наказания, не указанных в законе. Любой должен считаться невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Право проводить судебные процессы, порядок рассмотрения дел и способы правовой защиты устанавливаются законом. Государство должно гарантировать в соответствии с законом юридическую помощь лицам, не имеющим возможности для нее. Иммунитет любого действия или административного решения от судебного рассмотрения не допускается. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Статья 32

Никого нельзя держать под следствием или арестовывать кроме как по распоряжению или решению, принятому компетентным судебным органом, или если его арестовали, застигнув на месте преступления или с намерением представить его перед судебными органами по обвинениям в совершении уголовного преступления или проступка. Никого нельзя пытать или унижать, а закон должен определить наказание для лиц, поступающих таким образом. Любое арестованное лицо должно быть уведомлено о причинах своего ареста и своих правах и не может быть заключено в тюрьму кроме как по распоряжению компетентного судебного органа. Любое лицо, приговоренное решением суда, отбывшее свой срок наказания, если приговор признан незаконным, должно иметь право требовать у государства компенсации за причинённый ущерб.

Статья 33

Любое посягательство на индивидуальную свободу, неприкосновенность частной жизни или любые другие права и общественные свободы, гарантируемые Конституцией, должно считаться наказуемым преступлением по закону.

Глава 3. Законодательная власть

Статья 34

Законодательная власть осуществляется от лица народа Сирии Народной Ассамблеей и Ассамблеей Территорий в соответствии с процедурами, установленными Конституцией и законами.

Проект конституции Сирии

Статья 36

Система избрания депутатов Народной Ассамблеи, их количество и статус определяются законом. Голосующие должны быть гражданами, достигшими восемнадцати лет и соответствующими условиям, закреплёнными в избирательном законе. Избирательный закон должен включать нормы, предусматривающие:

1) свободу и безопасность голосующих, право выбирать своих представителей, а также честность избирательных процедур;

2) право кандидатов контролировать избирательный процесс;

3) ответственность лиц, нарушающих волю голосующих;

4) порядок финансирования избирательных кампаний;

5) организацию избирательной кампании и использование средств массовой информации. Избирательная кампания проводится на протяжении шестидесяти дней, предшествующих истечению срока полномочий действующей Народной Ассамблеи.

Статья 37

Верховный Конституционный суд уполномочен рассматривать апелляции относительно выборов депутатов Народной Ассамблеи. Апелляции должны подаваться кандидатом в течение трёх дней с даты оглашения результатов выборов, а суд должен вынести итоговое решение в течение семи дней с даты истечения срока принятия апелляций.

© РИА Новости. Болат Шайхинов Перейти в фотобанк Представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд общается с журналистами перед началом второго дня международных переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 24 января 2017

Статья 38

Народная Ассамблея созывается указом Президента республики в течение пятнадцати дней с истечения срока полномочий существующей Народной Ассамблеи. Народная Ассамблея должна быть созвана на шестнадцатый день с истечения срока полномочий существующей Ассамблеи, если указ Президента республики о ее созыве не принят.

Статья 39

Народная Ассамблея должна собираться на три регулярные сессии в год, общее время работы которых не должно быть менее шести месяцев, а регламент Народной Ассамблеи должен устанавливать время и продолжительность каждой из них. Народная Ассамблея может быть созвана для внеочередных сессий по инициативе спикера, не менее одной трети депутатов Народной Ассамблеи или Президента республики. © РИА Новости. Максим Блинов Перейти в фотобанк МИД о конституции Сирии: Россия поддерживает концепт светского государства Последняя законодательная сессия года должна оставаться открытой до одобрения государственного бюджета.

Статья 40

Ассамблея Территорий создаётся в целях обеспечения участия представителей административных единиц в принятии законодательства и управлении государством. Ассамблея Территорий состоит из представителей административных единиц. Система делегирования членов Ассамблеи Территорий, их количество, статус и срок их деятельности определяются законом.

Статья 41

Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий заседают раздельно. Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий могут собираться совместно для выборов и заслушивания Премьер-министра, Президента республики, выступлений руководителей иностранных государств, а также в иных случаях, предусмотренных Конституцией и законом. Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий принимают регламенты для урегулирования хода работы и выполнения своих полномочий. Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий избирают из своих составов спикеров. Спикеры в соответствии с регламентами должны представлять ассамблеи и выполнять организационные функции. Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий могут формировать комитеты из своих депутатов (членов) для решения вопросов, связанных с выполнением своих полномочий.

© AFP 2017/ Ilyas Omarov Один из руководителей вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш на переговорах в Астане. 23 января 2017 года

Статья 42

Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий должны выполнять обязанности, руководствуясь Конституцией, а их полномочия не могут ограничиваться иначе как в соответствии с Конституцией. Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий не вправе использовать свои полномочия в личных целях вне интересов своей деятельности. Перечень занятий, которые нельзя совмещать с осуществлением полномочий депутата Народной Ассамблеи и члена Ассамблеи Территорий, устанавливается законом. Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий не могут быть привлечены к юридической ответственности за голосование или политические мнения, выраженные при осуществлении своей деятельности. Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий при вступлении в должность дают конституционную присягу, предусмотренную статьей 17 Конституции. © Sputnik/ Болат Шайхинов Перейти в фотобанк Россия не навязывает Сирии новую конституцию, считает эксперт Депутат Народной Ассамблеи и член Ассамблеи Территорий не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или предан суду без разрешения ассамблеи, в состав которой он входит. Депутат Народной Ассамблеи или член Ассамблеи Территорий, застигнутый на месте преступления, может быть задержан и подвергнут обыску. Министр юстиции немедленно сообщает спикеру ассамблеи о задержании и обыске. В случае, если уведомленная ассамблея (если ассамблея находится не на сессии — спикер) констатирует, что для задержания нет оснований, эта мера немедленно отменяется. В случае, когда ассамблея находится не на сессии, спикер ассамблеи созывает ее на внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении депутата (члена ассамблеи) уголовного дела и применении меры пресечения. Вознаграждения и компенсация депутатам Народной Ассамблеи и членам Ассамблеи Территорий должны устанавливается законом.

Проект конституции Сирии

Статья 44

Ассамблея Территорий выполняет следующие функции:

1) одобрение законов;

2) решение вопроса о вынесении правительству вотума недоверия;

3) решение вопросов войны и мира;

4) отрешение Президента республики от должности;

5) одобрение решения Президента республики о введении чрезвычайного положения и об объявлении мобилизации;

6) назначение судей Верховного Конституционного суда;

7) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Национального банка Сирии;

8) решение вопроса о прекращении полномочий членов Ассамблеи.

Статья 45

Законодательная инициатива принадлежит депутатам Народной Ассамблеи, Ассамблее Территорий, Президенту республики и правительству. Ассамблея Территорий вправе направлять законопроекты в Народную Ассамблею на рассмотрение по представлению администрации территориальной единицы. Законопроекты вносятся в Народную Ассамблею.

Статья 46

Законы принимаются Народной Ассамблеей. Законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи. Принятые Народной Ассамблеей законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Ассамблеи Территорий. Закон считается одобренным Ассамблеей Территорий, если за него проголосовало более половины от общего числа ее членов. В случае отклонения закона Ассамблеей Территорий ассамблеями может быть создана согласительная комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Ассамблеей Территорий. В случае несогласия Народной Ассамблеи с решением Ассамблеи Территорий закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Народной Ассамблеи. Одобренный или приятый при повторном голосовании закон в течение пяти дней направляется Президенту республики, который в течение четырнадцати дней подписывает закон и обнародует его. Президент республики вправе в течение четырнадцати дней с момента поступления закона отклонить его. В этом случае Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий вправе повторно рассмотреть данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий, он подлежит подписанию Президентом республики в течение семи дней и обнародованию.

Статья 47

На каждый фискальный год должен быть принят один бюджет, а начало фискального года должно устанавливаться законом. Ассигнования не могут переноситься из одной графы в другую, кроме как в соответствии с нормами закона. Проект бюджета должен быть представлен правительством Народной Ассамблее не менее чем за два месяца до начала фискального года. Бюджет рассматривается, одобряется, подписывается и публикуется в порядке, предусмотренном статьей 46 Конституции. Народная Ассамблея голосует по бюджету отдельно по каждой статье. Если бюджет не подписан и не опубликован до начала нового фискального года, используется бюджет предыдущего года, пока не принят бюджет на новый фискальный год, а доходы собираются в соответствии с действующими законами. Одновременно с принятием бюджета могут быть приняты законы, предусматривающие новые расходы и новые доходы для их покрытия. Финальные отчёты за фискальный год должны быть представлены правительством в Народную Ассамблею в течение периода, не большего чем один год с конца фискального года.

Глава 4. Исполнительная власть

Статья 48

Исполнительную власть от лица народа в рамках, предусмотренных Конституцией, осуществляют Президент республики и правительство.

Проект конституции Сирии

Статья 50

Кандидат на пост Президента республики должен быть в возрасте не менее сорока лет и иметь сирийское гражданство.

Статья 51

Выдвижение кандидата на пост Президента республики осуществляется в следующем порядке:

1) Народная Ассамблея назначает выборы Президента республики не менее, чем за 60 дней и не более, чем за 90 дней до конца срока полномочий действующего Президента республики;

2) заявка кандидата должна быть подана в Верховный Конституционный суд и занесена в особый регистр в течение 10 дней с оглашения решения о назначении выборов Президента;

3) заявка кандидата не может быть принята, пока кандидат не заручился поддержкой по крайней мере тридцати пяти депутатов Народной Ассамблеи и (или) членов Ассамблеи Территорий. Ни один из депутатов (членов) ассамблей не может поддержать более одного кандидата;

4) заявки должны быть проверены Верховным Конституционным судом, и решение по ним должно быть вынесено в течение пяти дней с истечения срока подачи заявок. Если условия, требуемые от кандидата, были выполнены лишь одним кандидатом в течение периода, установленного для подачи заявок, спикер Народной Ассамблеи принимает решение о переносе даты выборов Президента республики и устанавливает новый срок для подачи заявок в соответствии с теми же условиями.

Статья 52

Верховный Конституционный суд уполномочен рассматривать апелляции по выборам Президента республики. Апелляции должны быть поданы кандидатом в течение трех дней с даты оглашения результатов выборов, а суд выносит итоговое решение по ним в течение семи дней с даты истечения срока подачи апелляций.

Статья 53

Президент республики вступает в должность после произнесения присяги, установленной статьей 17 Конституции, в присутствии депутатов Народной Ассамблеи и членов Ассамблеи Территорий.

Статья 54

Средства, необходимые для осуществления полномочий Президента республики, определяются бюджетом.

Статья 55

Президент республики является гарантом национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. Президент республики должен обеспечивать исполнение Конституции, непрерывность функционирования государственной власти, защиту основ конституционного строя, национального суверенитета и территориальной целостности. Президент республики осуществляет функцию посредничества между властями государства, а также между государством и обществом.

Для разрешения разногласий между органами государственной власти Президент республики вправе использовать согласительные процедуры. Президент республики представляет Сирию в международных отношениях. Президент республики решает вопросы гражданства, предоставления политического убежища, награждает государственными наградами, присваивает почетные звания, высшие воинские и высшие специальные звания, осуществляет помилование.

Статья 59

Президент республики может объявлять референдум по важным вопросам, влияющим на высшие интересы страны. Результаты референдума должны иметь обязательный характер и вступать в силу с даты их оглашения Президентом республики.

Статья 60

Президенту республики подчинены вооруженные силы и другие вооруженные формирования. Президент республики осуществляет функции главнокомандования вооруженными силами и вооруженными формированиями. В случае агрессии или угрозы агрессии против Сирии Президент Республики:



1) принимает меры для отражения агрессии и немедленно доводит их до сведения Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий посредством послания. Если Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий не находятся на сессии, они созываются в течение 24 часов после начала агрессии;

3) может объявить мобилизацию и не позднее чем через три дня после ее объявления предлагает Ассамблее Территорий одобрить ее объявление. © РИА Новости. Максим Блинов Перейти в фотобанк Пальмира далекая и ненужная В случае агрессии или угрозы агрессии против Сирии, а также угрозы безопасности государству Президент республики может вводить согласно закону чрезвычайное положение по всей стране или в отдельных местностях с предварительного одобрения Ассамблеи Территорий. В исключительных случаях решение Президента республики представляется на последующее одобрение Ассамблеи Территорий не позднее чем через сутки после его принятия. В течении действия периода чрезвычайного положения функционируют Народная Ассамблея, Ассамблея Территорий, Президент Республики, а также не может быть выражен вотум недоверия правительству.

Статья 61

Президент республики может быть отрешен от должности Ассамблеей Территорий только на основании выдвинутого Народной Ассамблеей обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Конституционного суда о наличии в действиях Президента республики признаков преступления и о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Решение Народной Ассамблеи о выдвижении обвинения и решение Ассамблеи Территорий об отрешении Президента республики от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа депутатов (членов) в каждой из Ассамблей по инициативе не менее одной трети депутатов Народной Ассамблеи. © Фото: SANA Финальная точка в долгой истории: боевики уходят из Алеппо Решение Ассамблеи Территорий об отрешении Президента республики от должности должно быть принято не позднее чем в срок девяносто дней после выдвижения Народной Ассамблеей обвинения против Президента республики. Если в этот срок решение Ассамблеи Территорий не будет принято, обвинение против Президента республики считается отклоненным.

Статья 62

Если пост Президента республики освобождается, а также в случае устойчивой невозможности исполнения Президентом республики своих обязанностей, его обязанности временно берёт на себя премьер-министр на срок не более 90 дней с момента освобождения поста Президента республики или определения устойчивой невозможности исполнять свои полномочия, а в случае невозможности возложения обязанностей на премьер-министра, функции Президента республики возлагаются на спикера Ассамблеи Территорий. В течение этого срока должны быть проведены новые президентские выборы. В случае ухода в отставку, Президент республики должен известить об этом Народную Ассамблею и Ассамблею Территорий.

Проект конституции Сирии

Статья 64

Президент республики назначает премьер-министра, его заместителей, министров, принимает их отставку и освобождает их от должностей. Назначение на должности заместителей премьер-министра и министров осуществляется Президентом республики с учетом пропорциональности представления всех этно-конфессиональных групп населения Сирии и закреплением отдельных должностей за национальными и конфессиональными меньшинствами. Президент республики вправе провести по данным вопросам консультации с представителями Народной ассамблеи и Ассамблеи территорий.

Статья 65

При вступлении в должность премьер министр, заместители премьер-министра и министры приносят перед Президентом республики конституционную присягу, предусмотренную статьей 17 Конституции.

Премьер-министр должен представить план деятельности правительства в течение тридцати дней со дня формирования правительства Народной Ассамблее и Ассамблее Территорий для рассмотрения на совместном заседании. Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий пользуются правом направлять запросы в правительство, премьер- министру, его заместителям или министрам в соответствии с регламентом ассамблеи.

Статья 67

Правительство осуществляет следующие полномочия:

направляет работу министерств и других государственных органов; разрабатывает проект государственного бюджета; подготавливает проекты законов; разрабатывает планы деятельности правительства; © AP Photo/ Hassan Ammar Россия и Турция сражаются с ИГ, американская коалиция недоумевает заключает договоры о займах, предоставляет государственные гарантии и кредиты в соответствии с бюджетом; заключает договоры и соглашения, предоставляющие иностранным компаниям право концессии, соглашения и договоры, подразумевающие дополнительные расходы, не включённые в бюджет, а также договоры и соглашения, связанные с контрактами о займах или требующие принятия нового законодательства; контролирует исполнение законов, защищает интересы и безопасность государства, а также защищает свободу и права населения; принимает административные решения в соответствии с законами и актами и контролирует их выполнение; назначает и увольняет в соответствии с законом государственных служащих и военнослужащих.

Статья 68

Правительство принимает решения и постановления. Решения издаются для организации исполнения законов. Постановления издаются на основе закона, представляющего правительству соответствующие полномочия.

© NewsTeam Перейти в фотобанк Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. 11 января 2017 год

Статья 69

Премьер-министру, его заместителям и министрам запрещается быть членами совета директоров частных компаний или агентами

подобных компаний, а также осуществлять, прямо или косвенно, любую коммерческую деятельность или частное предпринимательство. Обязанности, налагаемые на премьер-министра, его заместителей и министров в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов определяются законом.

Статья 70

Народная Ассамблея, Ассамблея Территорий и Президент республики имеют право требовать уголовного преследования премьер- министра, его заместителей и министров за деяния, совершенные ими при осуществлении их функций. Предание суду члена правительства влечет отстранение его от осуществления функций.

Проект конституции Сирии

Статья 72

Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий на совместном заседании могут вынести вотум недоверия правительству большинством голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи и членов Ассамблеи Территорий. С инициативой вотума недоверия могут выступить не менее одной трети от общего числа депутатов Народной Ассамблеи или не менее одной трети от общего числа членов Ассамблея Территорий. Правительство извещается об этом в день внесения предложения. Вотум недоверия ставится на обсуждение через три дня после даты внесения предложения о нем на совместном заседании Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий. © РИА Новости. Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Как сирийская оппозиция становится пророссийской Если вотум недоверия был отклонен, то депутаты Народной Ассамблеи или члены Ассамблея Территорий, которые его инициировали, не могут внести в течение срока полномочий Народной Ассамблеи новый вотум недоверия.

Глава 4. Судебная власть

Статья 73

Судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону. Честь, совесть и беспристрастность судей являются гарантиями прав и свобод народа. Судебные приговоры выносятся от имени народа Сирии.

Статья 74

Судебная система государства и полномочия всех судов определяются законом. Закон устанавливает условия и порядок назначения, повышения, перевода, наказания и увольнения судей.

Статья 75

Кабинет Генерального прокурора является единственным судебным учреждением, возглавляемым министром юстиции. Закон регулирует его функции и полномочия.

Статья 76

Административную судебную власть возглавляет Государственный Совет. Он является независимым судебным и консультативным органом. Закон определяет его полномочия и статус его членов.

Верховный Конституционный суд является независимым судебным органом, расположенным в городе Дамаске. Верховный Конституционный суд состоит не менее чем из семи членов, назначаемых Ассамблеей Территорий. Закон указывает иные, кроме установленных Конституцией должности, несовместимые со статусом члена Верховного Конституционного суда. Срок полномочий члена Верховного Конституционного суда составляет четыре года с возможностью повторного избрания. Члены Верховного Конституционного суда не могут быть уволены иначе как в соответствии с законом. Председатель и члены Верховного Конституционного суда перед вступлением в свои обязанности должны принести перед Народной Ассамблеей и Ассамблеей Территорий следующую присягу: "Клянусь уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности честно и беспристрастно".

Статья 78

Верховный Конституционный суд имеет следующие полномочия:



1) контроль за конституционностью законов, указов, постановлении и других актов органов государственной власти;

2) выражение мнения по просьбе Президента республики о конституционности законопроектов, а также законности проектов указов;

3) контроль за выборами Президента республики и организация соответствующей процедуры;

4) рассмотрение апелляций, поданных по поводу выборов Президента республики и вынесение решения по данным апелляциям;

5) осуществление суда над отрешенным Президентом республики в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Закон закрепляет другие полномочия Верховного

Конституционного суда, а также порядок рассмотрения и вынесения решения по вопросам, находящимся в ведении Верховного

Конституционного суда и статус членов Верховного Конституционного суда.

Статья 79

Верховный Конституционный суд не должен рассматривать конституционность законов, вынесенных на референдум и получивших одобрение народа.

Глава 5. Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции

Статья 80

Закон о поправках в Конституцию может быть внесен в Народную Ассамблею не менее чем одной третью от общего числа депутатов Народной Ассамблеи, не менее чем одной третью от общего числа членов Ассамблея Территорий, а также Президентом республики. Закон о поправках в Конституцию принимается большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи, требует одобрения большинством в три четверти голосов от общего числа членов Ассамблеи Территорий, после чего направляется Президенту республики для подписания и обнародования. Если закон о поправках в Конституцию не получил одобрения Ассамблеи Территорий, он снимается с рассмотрения и повторно не рассматривается.

Глава 6. Заключительные и переходные положения

Законодательство, принятое до вступления в силу Конституции, остается в силе, пока оно не будет приведено в соответствие с нормами Конституции. Соответствующие изменения должны быть внесены в течение одного года с момента принятия Конституции.

Статья 82

Срок полномочий действующего Президента республики заканчивается по истечении 7 лет с даты (момента) его присяги в качестве Президента. Он имеет право вновь баллотироваться на пост Президента республики. Нормы Конституции о сроке полномочий применяются к нему, начиная со следующих президентских выборов.

Статья 83

Выборы нового состава Народной Ассамблеи в соответствии с настоящей Конституцией проводятся после окончания срока полномочий предыдущего состава Народной Ассамблеи.

Статья 84

Формирование Ассамблеи Территорий должно состояться в течение периода, не превышающего 1 год с момента принятия настоящей Конституции.

Статья 85

Конституция вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам референдума.

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