Опубликован предложенный Россией проект конституции Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В распоряжении МИА "Россия сегодня" оказался проект конституции Сирийской Республики, предложенный российской стороной участникам переговоров в Астане. Ria.ru публикует полный текст документа.
Статья 1
- Сирийская Республика является независимым суверенным демократическим государством, основанным на принципах народовластия, верховенства закона, равенства всех перед законом, социальной солидарности, уважения прав и свобод и равенства прав и обязанностей всех граждан без каких-либо различий и привилегий. Наименования Сирийская Республика и Сирия равнозначны.
- Единство народа составляет основу Сирии, которая является общей и неделимой родиной всех своих граждан. Охрана национального единства и территориальной целостности Сирии является обязанностью государства и всех граждан.
- Как национальное наследие, укрепляющее национальное единство, гарантируется защита культурного разнообразия сирийского общества.
Статья 2
- Сирия — государство с республиканской формой правления.
- В Сирии единственным источником государственной власти является ее многонациональный и многоконфессиональный народ. Свободно и независимо определять свою судьбу является суверенным правом народа. Народ Сирии осуществляет свое суверенное право в соответствии с Конституцией непосредственно путем всенародного голосования — референдума и посредством своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем свободного, тайного и личного голосования.© Фото: предоставлено Екатериной Тройно
- Никто, кроме избранных народом полномочных представителей, не обладает правом представлять народ, говорить от имени народа и выступать с обращениями от имени народа.
- Никакая часть народа Сирии, никакая социальная группа или организация, никакое лицо не может присвоить полномочие по осуществлению власти. Присвоение власти является тягчайшим преступлением.
- Ни одно лицо не может быть одновременно депутатом Народной Ассамблеи, членом Ассамблеи Территорий, Президентом республики, Премьер-министром, заместителем Премьер-министра, министром или членом Верховного Конституционного суда.
- Ни одно лицо, имеющее другое гражданство, кроме гражданства Сирии, не может быть депутатом Народной Ассамблеи, членом Ассамблеи Территорий, Президентом республики, Премьер-министром, заместителем Премьер-министра, министром или членом Верховного Конституционного суда.
- Передача власти должна происходить мирно, в демократическом, определенном Конституцией и законом порядке.
Статья 3
В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом.
Статья 4
Официальным языком государства является арабский. Порядок использования официального языка определяется законом.
Государственные органы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языкам как равнозначными.
Каждый регион вправе в соответствии с законом использовать в качестве дополнения к официальному языку язык большинства населения, если это будет одобрено местным референдумом.
Статья 5
- Политическая система государства основывается на принципе политического плюрализма и формирования органов власти демократическим образом с помощью тайного голосования.
- Политические партии должны уважать конституционный строй, демократические принципы, суверенитет и территориальную целостность государства.
- Нормы и процедуры, связанные с формированием политических партий, определяются законом.
- Государственную должность или государственные средства нельзя использовать в политических, избирательных или партийных целях.
Статья 6
- В Сирии признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом.
- Государство обеспечивает безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.
- Запрещается создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, осуществление терроризма, создание вооруженных формирований, разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной, племенной розни, а также основаны на сектантской, региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по происхождению. Такие организации не могут быть частью общественно¬политической системы в Сирии.
- Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических
угроз.
Статья 7
- Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Сирии.
- Законы и иные правовые акты, принимаемые в Сирии, не должны противоречить Конституции.
- Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Сирии являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Сирии установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 8
- Сирия строит свои отношения с другими государствами на основе принципов добрососедства, сотрудничества, взаимной безопасности и других принципов, предусмотренных международно-правовыми нормами.
- Сирия отвергает войну как средство посягательства на независимость других государств и как способ решения международных конфликтов.
Статья 9
- Территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима.
- Территория Сирии неотчуждаема. Государственные границы могут изменяться только путем референдума, проводимого среди всех граждан Сирии, на основе волеизъявления сирийского народа.
Статья 10
- Защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии является ответственностью государства, долгом и обязанностью каждого сирийского гражданина. Государство в соответствии с законом гарантирует обеспечение семьям граждан, погибших при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии.
- Гражданин Сирии несет военную службу в соответствии с законом.
- Сирия с целью обеспечения своей обороны и безопасности создает вооруженные силы и другие вооруженные формирования.
- Вооруженные силы и другие вооруженные формирования находятся под контролем общества, защищают Сирию и ее территориальную целостность, не используются в качестве инструмента угнетения сирийского населения, не вторгаются в сферу политических
интересов и не играют роли в процессе передачи власти.
- Организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.
Статья 11
- В Сирии обеспечивается свобода экономической деятельности и признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Собственность не может быть использована для ущемления прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, достоинства личности.
- В Сирии развитие экономики, основанной на различных видах собственности, служит повышению благосостояния народа. Государство на основе рыночных отношений создает условия для развития экономики, гарантирует свободу предпринимательства, не допускает монополизма и недобросовестной конкуренции в экономических отношениях.
- Государство гарантирует свободу передвижения товаров и капиталов между регионами в соответствии с законом.
- Земля в соответствии с законом может находиться в государственной, муниципальной и частной собственности.
- Природные ресурсы принадлежат народу. Предоставление права на эксплуатацию природных ресурсов или концессии регулируется
законом.
- Налоги и пошлины устанавливаются законом. Налоговая система должна основываться на справедливых принципах.
Статья 12
- Государство заботится о повышении благосостояния народа и каждого гражданина, его социальной защите и достойном уровне жизни.
- Государство оказывает содействие развитию культуры, образования, здравоохранения, науки, искусства, охраняет природу, историческое, материальное и духовное наследие народа.
- Не допускается дискриминация по причине пола, происхождения, языка или вероисповедания.
- Семья — это основа общества; государство оберегает ее уклад, ее религиозную, моральную и патриотическую ценность. Государство гарантирует защиту материнства, детства и старости и будет заботиться о детях и молодежи, предоставляя наилучшие условия к дальнейшему развитию их талантов и способностей. © AP Photo/ Hassan Ammar
- Государство должно обеспечивать женщин всеми возможностями, позволяющими им эффективно и в полной мере вносить вклад в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь и работать над ликвидацией ограничений, препятствующих их развитию и участию в строительстве общества.
- Дети имеют право на воспитание, заботу и получение образования со стороны своих родителей. Родители имеют право получить от детей уважение и заботу, в особенности когда они (родители) в этом нуждаются, либо по причине нетрудоспособности и старости.
- Работорговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация детей запрещены и преследуются по закону.
- На основе судебного решения допускаются случаи привлечения к принудительному труду, условия и сроки которого предусмотрены законом, допускается принуждение к труду в связи с исполнением приказов полномочных лиц во время военной службы, принуждение на основе закона выполнять определенные работы во время чрезвычайного положения.
Статья 13
- Государственная служба является ответственностью и честью, ее цель — достижение общественных интересов и служение народу.
- Граждане равны в доступе к государственной службе. Закон устанавливает условия поступления на государственную службу, права и обязанности государственных служащих.
Статья 14
- Защита окружающей среды является ответственностью государства и общества и долгом каждого гражданина.
- Государство солидарно с обществом несет ответственность за ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф.
Статья 16
- Денежной единицей Сирии является сирийский фунт (лира).
- Право выпуска в обращение и изъятия из обращения денежных знаков принадлежит Национальному банку Сирии, который находится в исключительной собственности государства.
Статья 17
- Столицей государства является Дамаск.
- Флаг Сирии состоит из трёх цветов: красного, белого и чёрного, а также двух пятиконечных звёзд зелёного цвета. Флаг имеет прямоугольную форму, его ширина равна двум третям его длины и состоит из трёх равных прямоугольников, распложенных вдоль флага, наверху — красный, посередине — белый, а внизу — чёрный, а две звезды расположены посередине белого прямоугольника.
- Закон определяет государственную эмблему и национальный
гимн.
- В случаях, предусмотренных Конституцией и (или) законом, граждане при вступлении в должность приносят следующую конституционную присягу: "Я клянусь соблюдать Конституцию и законы, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность государства, всегда действовать в интересах сирийского народа".
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 18
- Каждый имеет права на жизнь, безопасность и свободу, а государство гарантирует эти права. Лишение или ограничение этих прав запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законом и основанных на решении, вынесенном правомочной судебной властью.
- Все равны перед законом вне зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, цвета кожи, религиозной принадлежности, личных убеждений, верований или мировоззрений, а также экономического и социального статусов.
Статья 19
- Каждый имеет право участвовать в политической, экономической, социальной и культурной жизни.
- Граждане, мужчины и женщины, имеют право принимать участие в государственных делах и реализовывать свои политические права, включая право на голосование, право избирать и быть избранным.
- Запрещено насильственно принуждать людей присоединиться к какой-либо партии, обществу, политической организации или заставлять кого-либо сохранять в них членство.
- Каждый должен уважать и соблюдать Конституцию и законы.
Статья 21
- Сирийское гражданство определяется законом.
- Гражданин Сирии не может быть лишен сирийского гражданства.
- Гражданин Сирии не может быть выслан из Сирии или выдан иностранному государству.
- Каждый гражданин имеет право въезжать и покидать территорию государства, если только иное не предусмотрено решением компетентного суда или прокуратуры в соответствии с законом.
- Не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения.
- Сирия гарантирует правовую защиту и покровительствует гражданам Сирии, временно или постоянно проживающим за ее пределами.
Статья 22
- Каждый обладает правом на личную неприкосновенность и неприкосновенность жилья, правом личной и семейной тайны.
- Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо личной жизни без его согласия.
- Государство гарантирует право каждого на сохранение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами связи. Это право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для предотвращения преступления или выявления истины во время расследования уголовного дела.
- За исключением случаев, установленных законом, или вынесения судебного решения, никто не может войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 23
- Каждый обладает правом собственности.
- Право собственности, в том числе право частной собственности, охраняется законом.
- Никто без решения суда не может быть лишен своей собственности. Отчуждение собственности для государственных или для общественных нужд может допускаться в соответствии с законом только при условии справедливого возмещения ее стоимости.
- Государство гарантирует право на наследование в соответствии с законом.
Статья 24
- Труд является основой личного и общественного благосостояния. Каждый обладает правом свободно выбирать себе на основе своей способности к труду вид деятельности, профессию, занятие и место работы. Государство использует все свои возможности для устранения безработицы.
- Каждый обладает правом трудиться в безопасных и здоровых условиях, получать вознаграждение за свой труд без какой-либо дискриминации.
- Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
- Отношения между работниками и работодателями определяются законом на основе экономических отношений и норм социальной справедливости.
- Государство гарантирует право формирования в соответствии с законом профессиональных ассоциаций и союзов и присоединения к ним.
- Индивидуальные и коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, установленном законом.
Статья 25
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
Статья 26
- Каждый имеет право на социальное обеспечение по достижении возраста, установленного законом, по болезни, инвалидности, за потерю кормильца, потерю трудоспособности, по безработице и в других случаях, предусмотренных законом. Минимальная сумма пенсий и социальных пособий устанавливается законом.
- Оказание помощи нуждающимся является долгом членов их семей.
- Государство создает возможности для развития благотворительной деятельности, добровольного социального страхования и других форм социального обеспечения.
Статья 27
- Каждый обладает правом участвовать в культурной жизни, использовать культурные учреждения и культурные ценности.
- Каждый должен с уважением относиться к историческому, культурному и духовному наследию, заботиться о нем, охранять
памятники истории и культуры.
Статья 28
- Каждый обладает правом на охрану своего здоровья и получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
- Государство принимает необходимые меры для развития всех видов здравоохранения, действующего на основе различных видов собственности, гарантирует санитарно-эпидемиологическое благополучие.
Статья 29
- Каждый обладает правом на получение образования. Государство гарантирует получение бесплатного общего среднего образования. Законом определяются случаи получения бесплатного среднего специального и высшего образования.
- Система образования контролируется государством.
- Государство поощряет и популяризирует занятия физической культурой, спортом, а также обеспечивает для этих целей все необходимое.
- Государство поддерживает научные исследования, обеспечивает свободу научного, литературного, артистического и культурного
творчества, создает условия для развития талантов и способностей и выделяет необходимые средства для этих целей.
- Государство поощряет научные и технические изобретения, творческие навыки и таланты и защищает их результаты.
Статья 30
- Никто не может быть незаконно лишен своего жилища.
- Государство содействует строительству жилья, принимает меры для обеспечения им населения.
Статья 31
- Наказание должно быть персональным, не должно быть ни преступления, ни наказания, не указанных в законе.
- Любой должен считаться невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
- Право проводить судебные процессы, порядок рассмотрения дел и способы правовой защиты устанавливаются законом. Государство должно гарантировать в соответствии с законом юридическую помощь лицам, не имеющим возможности для нее.
- Иммунитет любого действия или административного решения от судебного рассмотрения не допускается.
- Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Статья 32
- Никого нельзя держать под следствием или арестовывать кроме как по распоряжению или решению, принятому компетентным судебным органом, или если его арестовали, застигнув на месте преступления или с намерением представить его перед судебными органами по обвинениям в совершении уголовного преступления или проступка.
- Никого нельзя пытать или унижать, а закон должен определить наказание для лиц, поступающих таким образом.
- Любое арестованное лицо должно быть уведомлено о причинах своего ареста и своих правах и не может быть заключено в тюрьму кроме как по распоряжению компетентного судебного органа.
- Любое лицо, приговоренное решением суда, отбывшее свой срок наказания, если приговор признан незаконным, должно иметь право требовать у государства компенсации за причинённый ущерб.
Статья 33
Любое посягательство на индивидуальную свободу, неприкосновенность частной жизни или любые другие права и общественные свободы, гарантируемые Конституцией, должно считаться наказуемым преступлением по закону.
Глава 3. Законодательная власть
Статья 34
Законодательная власть осуществляется от лица народа Сирии Народной Ассамблеей и Ассамблеей Территорий в соответствии с процедурами, установленными Конституцией и законами.
Статья 36
- Система избрания депутатов Народной Ассамблеи, их количество и статус определяются законом.
- Голосующие должны быть гражданами, достигшими восемнадцати лет и соответствующими условиям, закреплёнными в избирательном законе.
- Избирательный закон должен включать нормы, предусматривающие:
1) свободу и безопасность голосующих, право выбирать своих представителей, а также честность избирательных процедур;
2) право кандидатов контролировать избирательный процесс;
3) ответственность лиц, нарушающих волю голосующих;
4) порядок финансирования избирательных кампаний;
5) организацию избирательной кампании и использование средств массовой информации.
- Избирательная кампания проводится на протяжении шестидесяти дней, предшествующих истечению срока полномочий действующей Народной Ассамблеи.
Статья 37
- Верховный Конституционный суд уполномочен рассматривать апелляции относительно выборов депутатов Народной Ассамблеи.
- Апелляции должны подаваться кандидатом в течение трёх дней с даты оглашения результатов выборов, а суд должен вынести итоговое решение в течение семи дней с даты истечения срока принятия апелляций.
Статья 38
- Народная Ассамблея созывается указом Президента республики в течение пятнадцати дней с истечения срока полномочий существующей Народной Ассамблеи.
- Народная Ассамблея должна быть созвана на шестнадцатый день с истечения срока полномочий существующей Ассамблеи, если указ Президента республики о ее созыве не принят.
Статья 39
- Народная Ассамблея должна собираться на три регулярные сессии в год, общее время работы которых не должно быть менее шести месяцев, а регламент Народной Ассамблеи должен устанавливать время и продолжительность каждой из них.
- Народная Ассамблея может быть созвана для внеочередных сессий по инициативе спикера, не менее одной трети депутатов Народной Ассамблеи или Президента республики.
- Последняя законодательная сессия года должна оставаться открытой до одобрения государственного бюджета.
Статья 40
- Ассамблея Территорий создаётся в целях обеспечения участия представителей административных единиц в принятии законодательства и управлении государством.
- Ассамблея Территорий состоит из представителей административных единиц.
- Система делегирования членов Ассамблеи Территорий, их количество, статус и срок их деятельности определяются законом.
Статья 41
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий заседают раздельно.
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий могут собираться совместно для выборов и заслушивания Премьер-министра, Президента республики, выступлений руководителей иностранных государств, а также в иных случаях, предусмотренных Конституцией и законом.
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий принимают регламенты для урегулирования хода работы и выполнения своих полномочий.
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий избирают из своих составов спикеров. Спикеры в соответствии с регламентами должны представлять ассамблеи и выполнять организационные функции.
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий могут формировать комитеты из своих депутатов (членов) для решения вопросов, связанных с выполнением своих полномочий.
Статья 42
- Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий должны выполнять обязанности, руководствуясь Конституцией, а их полномочия не могут ограничиваться иначе как в соответствии с Конституцией.
- Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий не вправе использовать свои полномочия в личных целях вне интересов своей деятельности. Перечень занятий, которые нельзя совмещать с осуществлением полномочий депутата Народной Ассамблеи и члена Ассамблеи Территорий, устанавливается законом.
- Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий не могут быть привлечены к юридической ответственности за голосование или политические мнения, выраженные при осуществлении своей деятельности.
- Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий при вступлении в должность дают конституционную присягу, предусмотренную статьей 17 Конституции. © Sputnik/ Болат Шайхинов
- Депутат Народной Ассамблеи и член Ассамблеи Территорий не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или предан суду без разрешения ассамблеи, в состав которой он входит.
- Депутат Народной Ассамблеи или член Ассамблеи Территорий, застигнутый на месте преступления, может быть задержан и подвергнут обыску. Министр юстиции немедленно сообщает спикеру ассамблеи о задержании и обыске. В случае, если уведомленная ассамблея (если ассамблея находится не на сессии — спикер) констатирует, что для задержания нет оснований, эта мера немедленно отменяется. В случае, когда ассамблея находится не на сессии, спикер ассамблеи созывает ее на внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении депутата (члена ассамблеи) уголовного дела и применении меры пресечения.
- Вознаграждения и компенсация депутатам Народной Ассамблеи и членам Ассамблеи Территорий должны устанавливается законом.
Статья 44
- Ассамблея Территорий выполняет следующие функции:
1) одобрение законов;
2) решение вопроса о вынесении правительству вотума недоверия;
3) решение вопросов войны и мира;
4) отрешение Президента республики от должности;
5) одобрение решения Президента республики о введении чрезвычайного положения и об объявлении мобилизации;
6) назначение судей Верховного Конституционного суда;
7) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Национального банка Сирии;
8) решение вопроса о прекращении полномочий членов Ассамблеи.
Статья 45
- Законодательная инициатива принадлежит депутатам Народной Ассамблеи, Ассамблее Территорий, Президенту республики и правительству.
- Ассамблея Территорий вправе направлять законопроекты в Народную Ассамблею на рассмотрение по представлению администрации территориальной единицы.
- Законопроекты вносятся в Народную Ассамблею.
Статья 46
- Законы принимаются Народной Ассамблеей.
- Законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи.
- Принятые Народной Ассамблеей законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Ассамблеи Территорий.
- Закон считается одобренным Ассамблеей Территорий, если за него проголосовало более половины от общего числа ее членов.
- В случае отклонения закона Ассамблеей Территорий ассамблеями может быть создана согласительная комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Ассамблеей Территорий.
- В случае несогласия Народной Ассамблеи с решением Ассамблеи Территорий закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Народной Ассамблеи.
- Одобренный или приятый при повторном голосовании закон в течение пяти дней направляется Президенту республики, который в течение четырнадцати дней подписывает закон и обнародует его.
- Президент республики вправе в течение четырнадцати дней с момента поступления закона отклонить его. В этом случае Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий вправе повторно рассмотреть данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий, он подлежит подписанию Президентом республики в течение семи дней и обнародованию.
Статья 47
- На каждый фискальный год должен быть принят один бюджет, а начало фискального года должно устанавливаться законом. Ассигнования не могут переноситься из одной графы в другую, кроме как в соответствии с нормами закона.
- Проект бюджета должен быть представлен правительством Народной Ассамблее не менее чем за два месяца до начала фискального года.
- Бюджет рассматривается, одобряется, подписывается и публикуется в порядке, предусмотренном статьей 46 Конституции. Народная Ассамблея голосует по бюджету отдельно по каждой статье.
- Если бюджет не подписан и не опубликован до начала нового фискального года, используется бюджет предыдущего года, пока не принят бюджет на новый фискальный год, а доходы собираются в соответствии с действующими законами.
- Одновременно с принятием бюджета могут быть приняты законы, предусматривающие новые расходы и новые доходы для их покрытия.
- Финальные отчёты за фискальный год должны быть представлены правительством в Народную Ассамблею в течение периода, не большего чем один год с конца фискального года.
Глава 4. Исполнительная власть
Статья 48
Исполнительную власть от лица народа в рамках, предусмотренных Конституцией, осуществляют Президент республики и правительство.
Статья 50
Кандидат на пост Президента республики должен быть в возрасте не менее сорока лет и иметь сирийское гражданство.
Статья 51
- Выдвижение кандидата на пост Президента республики осуществляется в следующем порядке:
1) Народная Ассамблея назначает выборы Президента республики не менее, чем за 60 дней и не более, чем за 90 дней до конца срока полномочий действующего Президента республики;
2) заявка кандидата должна быть подана в Верховный Конституционный суд и занесена в особый регистр в течение 10 дней с оглашения решения о назначении выборов Президента;
3) заявка кандидата не может быть принята, пока кандидат не заручился поддержкой по крайней мере тридцати пяти депутатов Народной Ассамблеи и (или) членов Ассамблеи Территорий. Ни один из депутатов (членов) ассамблей не может поддержать более одного кандидата;
4) заявки должны быть проверены Верховным Конституционным судом, и решение по ним должно быть вынесено в течение пяти дней с истечения срока подачи заявок.
- Если условия, требуемые от кандидата, были выполнены лишь одним кандидатом в течение периода, установленного для подачи заявок, спикер Народной Ассамблеи принимает решение о переносе даты выборов Президента республики и устанавливает новый срок для подачи заявок в соответствии с теми же условиями.
Статья 52
- Верховный Конституционный суд уполномочен рассматривать апелляции по выборам Президента республики.
- Апелляции должны быть поданы кандидатом в течение трех дней с даты оглашения результатов выборов, а суд выносит итоговое решение по ним в течение семи дней с даты истечения срока подачи апелляций.
Статья 53
Президент республики вступает в должность после произнесения присяги, установленной статьей 17 Конституции, в присутствии депутатов Народной Ассамблеи и членов Ассамблеи Территорий.
Статья 54
Средства, необходимые для осуществления полномочий Президента республики, определяются бюджетом.
Статья 55
- Президент республики является гарантом национальной независимости, единства и территориальной целостности страны.
- Президент республики должен обеспечивать исполнение Конституции, непрерывность функционирования государственной власти, защиту основ конституционного строя, национального суверенитета и территориальной целостности.
- Президент республики осуществляет функцию посредничества между властями государства, а также между государством и обществом.
Для разрешения разногласий между органами государственной власти Президент республики вправе использовать согласительные процедуры.
- Президент республики представляет Сирию в международных отношениях.
- Президент республики решает вопросы гражданства, предоставления политического убежища, награждает государственными наградами, присваивает почетные звания, высшие воинские и высшие специальные звания, осуществляет помилование.
Статья 59
Президент республики может объявлять референдум по важным вопросам, влияющим на высшие интересы страны. Результаты референдума должны иметь обязательный характер и вступать в силу с даты их оглашения Президентом республики.
Статья 60
- Президенту республики подчинены вооруженные силы и другие вооруженные формирования. Президент республики осуществляет функции главнокомандования вооруженными силами и вооруженными формированиями.
- В случае агрессии или угрозы агрессии против Сирии Президент Республики:
1) принимает меры для отражения агрессии и немедленно доводит их до сведения Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий посредством послания. Если Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий не находятся на сессии, они созываются в течение 24 часов после начала агрессии;
3) может объявить мобилизацию и не позднее чем через три дня после ее объявления предлагает Ассамблее Территорий одобрить ее объявление.
- В случае агрессии или угрозы агрессии против Сирии, а также угрозы безопасности государству Президент республики может вводить согласно закону чрезвычайное положение по всей стране или в отдельных местностях с предварительного одобрения Ассамблеи Территорий. В исключительных случаях решение Президента республики представляется на последующее одобрение Ассамблеи Территорий не позднее чем через сутки после его принятия. В течении действия периода чрезвычайного положения функционируют Народная Ассамблея, Ассамблея Территорий, Президент Республики, а также не может быть выражен вотум недоверия правительству.
Статья 61
- Президент республики может быть отрешен от должности Ассамблеей Территорий только на основании выдвинутого Народной Ассамблеей обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Конституционного суда о наличии в действиях Президента республики признаков преступления и о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
- Решение Народной Ассамблеи о выдвижении обвинения и решение Ассамблеи Территорий об отрешении Президента республики от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа депутатов (членов) в каждой из Ассамблей по инициативе не менее одной трети депутатов Народной Ассамблеи.
- Решение Ассамблеи Территорий об отрешении Президента республики от должности должно быть принято не позднее чем в срок девяносто дней после выдвижения Народной Ассамблеей обвинения против Президента республики. Если в этот срок решение Ассамблеи Территорий не будет принято, обвинение против Президента республики считается отклоненным.
Статья 62
- Если пост Президента республики освобождается, а также в случае устойчивой невозможности исполнения Президентом республики своих обязанностей, его обязанности временно берёт на себя премьер-министр на срок не более 90 дней с момента освобождения поста Президента республики или определения устойчивой невозможности исполнять свои полномочия, а в случае невозможности возложения обязанностей на премьер-министра, функции Президента республики возлагаются на спикера Ассамблеи Территорий. В течение этого срока должны быть проведены новые президентские выборы.
- В случае ухода в отставку, Президент республики должен известить об этом Народную Ассамблею и Ассамблею Территорий.
Статья 64
- Президент республики назначает премьер-министра, его заместителей, министров, принимает их отставку и освобождает их от должностей.
- Назначение на должности заместителей премьер-министра и министров осуществляется Президентом республики с учетом пропорциональности представления всех этно-конфессиональных групп населения Сирии и закреплением отдельных должностей за национальными и конфессиональными меньшинствами. Президент республики вправе провести по данным вопросам консультации с представителями Народной ассамблеи и Ассамблеи территорий.
Статья 65
При вступлении в должность премьер министр, заместители премьер-министра и министры приносят перед Президентом республики конституционную присягу, предусмотренную статьей 17 Конституции.
- Премьер-министр должен представить план деятельности правительства в течение тридцати дней со дня формирования правительства Народной Ассамблее и Ассамблее Территорий для рассмотрения на совместном заседании.
- Депутаты Народной Ассамблеи и члены Ассамблеи Территорий пользуются правом направлять запросы в правительство, премьер- министру, его заместителям или министрам в соответствии с регламентом ассамблеи.
Статья 67
Правительство осуществляет следующие полномочия:
- направляет работу министерств и других государственных органов;
- разрабатывает проект государственного бюджета;
- подготавливает проекты законов;
- разрабатывает планы деятельности правительства;© AP Photo/ Hassan Ammar
- заключает договоры о займах, предоставляет государственные гарантии и кредиты в соответствии с бюджетом;
- заключает договоры и соглашения, предоставляющие иностранным компаниям право концессии, соглашения и договоры, подразумевающие дополнительные расходы, не включённые в бюджет, а также договоры и соглашения, связанные с контрактами о займах или требующие принятия нового законодательства;
- контролирует исполнение законов, защищает интересы и безопасность государства, а также защищает свободу и права населения;
- принимает административные решения в соответствии с законами и актами и контролирует их выполнение;
- назначает и увольняет в соответствии с законом государственных служащих и военнослужащих.
Статья 68
- Правительство принимает решения и постановления.
- Решения издаются для организации исполнения законов.
- Постановления издаются на основе закона, представляющего правительству соответствующие полномочия.
Статья 69
- Премьер-министру, его заместителям и министрам запрещается быть членами совета директоров частных компаний или агентами
подобных компаний, а также осуществлять, прямо или косвенно, любую коммерческую деятельность или частное предпринимательство.
- Обязанности, налагаемые на премьер-министра, его заместителей и министров в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов определяются законом.
Статья 70
Народная Ассамблея, Ассамблея Территорий и Президент республики имеют право требовать уголовного преследования премьер- министра, его заместителей и министров за деяния, совершенные ими при осуществлении их функций. Предание суду члена правительства влечет отстранение его от осуществления функций.
Статья 72
- Народная Ассамблея и Ассамблея Территорий на совместном заседании могут вынести вотум недоверия правительству большинством голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи и членов Ассамблеи Территорий.
- С инициативой вотума недоверия могут выступить не менее одной трети от общего числа депутатов Народной Ассамблеи или не менее одной трети от общего числа членов Ассамблея Территорий. Правительство извещается об этом в день внесения предложения.
- Вотум недоверия ставится на обсуждение через три дня после даты внесения предложения о нем на совместном заседании Народной Ассамблеи и Ассамблеи Территорий.
- Если вотум недоверия был отклонен, то депутаты Народной Ассамблеи или члены Ассамблея Территорий, которые его инициировали, не могут внести в течение срока полномочий Народной Ассамблеи новый вотум недоверия.
Глава 4. Судебная власть
Статья 73
- Судьи независимы и подчиняются только Конституции и закону.
- Честь, совесть и беспристрастность судей являются гарантиями прав и свобод народа.
- Судебные приговоры выносятся от имени народа Сирии.
Статья 74
- Судебная система государства и полномочия всех судов определяются законом.
- Закон устанавливает условия и порядок назначения, повышения, перевода, наказания и увольнения судей.
Статья 75
Кабинет Генерального прокурора является единственным судебным учреждением, возглавляемым министром юстиции. Закон регулирует его функции и полномочия.
Статья 76
Административную судебную власть возглавляет Государственный Совет. Он является независимым судебным и консультативным органом. Закон определяет его полномочия и статус его членов.
- Верховный Конституционный суд является независимым судебным органом, расположенным в городе Дамаске.
- Верховный Конституционный суд состоит не менее чем из семи членов, назначаемых Ассамблеей Территорий.
- Закон указывает иные, кроме установленных Конституцией должности, несовместимые со статусом члена Верховного Конституционного суда.
- Срок полномочий члена Верховного Конституционного суда составляет четыре года с возможностью повторного избрания.
- Члены Верховного Конституционного суда не могут быть уволены иначе как в соответствии с законом.
- Председатель и члены Верховного Конституционного суда перед вступлением в свои обязанности должны принести перед Народной Ассамблеей и Ассамблеей Территорий следующую присягу: "Клянусь уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности честно и беспристрастно".
Статья 78
- Верховный Конституционный суд имеет следующие полномочия:
1) контроль за конституционностью законов, указов, постановлении и других актов органов государственной власти;
2) выражение мнения по просьбе Президента республики о конституционности законопроектов, а также законности проектов указов;
3) контроль за выборами Президента республики и организация соответствующей процедуры;
4) рассмотрение апелляций, поданных по поводу выборов Президента республики и вынесение решения по данным апелляциям;
5) осуществление суда над отрешенным Президентом республики в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления.
- Закон закрепляет другие полномочия Верховного
Конституционного суда, а также порядок рассмотрения и вынесения решения по вопросам, находящимся в ведении Верховного
Конституционного суда и статус членов Верховного Конституционного суда.
Статья 79
Верховный Конституционный суд не должен рассматривать конституционность законов, вынесенных на референдум и получивших одобрение народа.
Глава 5. Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции
Статья 80
- Закон о поправках в Конституцию может быть внесен в Народную Ассамблею не менее чем одной третью от общего числа депутатов Народной Ассамблеи, не менее чем одной третью от общего числа членов Ассамблея Территорий, а также Президентом республики.
- Закон о поправках в Конституцию принимается большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов Народной Ассамблеи, требует одобрения большинством в три четверти голосов от общего числа членов Ассамблеи Территорий, после чего направляется Президенту республики для подписания и обнародования.
- Если закон о поправках в Конституцию не получил одобрения Ассамблеи Территорий, он снимается с рассмотрения и повторно не рассматривается.
Глава 6. Заключительные и переходные положения
Законодательство, принятое до вступления в силу Конституции, остается в силе, пока оно не будет приведено в соответствие с нормами Конституции. Соответствующие изменения должны быть внесены в течение одного года с момента принятия Конституции.
Статья 82
Срок полномочий действующего Президента республики заканчивается по истечении 7 лет с даты (момента) его присяги в качестве Президента. Он имеет право вновь баллотироваться на пост Президента республики. Нормы Конституции о сроке полномочий применяются к нему, начиная со следующих президентских выборов.
Статья 83
Выборы нового состава Народной Ассамблеи в соответствии с настоящей Конституцией проводятся после окончания срока полномочий предыдущего состава Народной Ассамблеи.
Статья 84
Формирование Ассамблеи Территорий должно состояться в течение периода, не превышающего 1 год с момента принятия настоящей Конституции.
Статья 85
Конституция вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам референдума.
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