Де Мистура рассказал об ожиданиях от встречи по Сирии в Астане

ДАВОС, 19 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что в Астане будут согласованы меры по укреплению доверия сторон и определены меры по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня.

Переговоры в столице Казахстана с участием представителей Дамаска и оппозиции, в том числе вооруженной, начнутся 23 января. Как сообщили в МИД РФ, встреча продлится несколько дней.

"Будет ли возможно в Астане поднять вопросы, которые выйдут за рамки темы безопасности, то есть, прекращения огня, я сейчас не могу сказать. Посмотрим. Но, конечно, если результатом будет прекращение огня, некоторые меры по выстраиванию доверия и некоторые правила, с помощью которых прекращение боевых действий будет регулироваться и контролироваться, это уже будет определённое достижение для сирийских людей. И также правильная вещь, которая поможет политическим дискуссиям", — сказал Мистура в интервью РИА Новости.

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