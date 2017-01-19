Источник: сирийская оппозиция хочет обсудить в Астане закрепление перемирия

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции планирует обсудить на переговорах в Астане стабилизацию перемирия в стране и в его рамках возможную сдачу боевиками оружия, сообщил РИА Новости источник в оппозиции.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 23 января при участии единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей властей.

"Переговоры в целом ограничатся одним пунктом — закреплением режима прекращения огня, и это означает в частности сдачу оружия отрядами", — сказал источник по телефону.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

На переговоры приглашены спецпосланник ООН Стаффан де Мистура и администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа.

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