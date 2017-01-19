Россия за сутки передала в Алеппо 7,6 тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки передали жителям сирийского Алеппо 7,6 тонны гуманитарной помощи, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, размещенном сайте министерства обороны России.

"В течение суток проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в городе Алеппо (в районах Асабиль, Байда, Сулеймания, Салахаддин, Шейх-Максуд и Фердаус, в школах Сулейман Аль Хатера, Халед-Альвавид и Ухба-Бенафе) – 7,6 тонны; в населенном пункте Джабла провинции Латакия национальному государственному госпиталю переданы медикаменты и 100 комплектов постельного белья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города Алеппо.

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