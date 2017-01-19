Член сирийской оппозиции обозначил условия успеха встречи в Астане

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Боевики сирийских оппозиционных группировок продолжат воевать до победного конца, если на предстоящих переговорах их делегации не удастся добиться желаемых результатов, заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава делегации Мохаммад Аллуш.

Аллуш, представляющий группировку "Джейш аль-Ислам", возглавил делегацию вооруженной оппозиции, которая поедет на переговоры в Астану 23 января и Женеву 8 февраля.

"Если мы добьемся на переговорах того, чего хотим, то бой окончится, если не удастся, то люди оружия продолжат его нести и упорствовать на пути к победе", — заявил Аллуш.

При этом он добавил, что "стремиться к постоянной войне нельзя", и оппозиция настроена прекратить кровопролитие.

По его словам, климат для переговоров сейчас улучшился по сравнению с началом 2016 года, во многом при участии России.

"Мы должны воспользоваться этим, чтобы провести в жизнь интересы сирийского народа", — сказал оппозиционер.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

На переговоры приглашены спецпосланник ООН Стаффан де Мистура и администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа.