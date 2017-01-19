Член сирийской оппозиции пообещал сражаться в Астане, "как на фронте"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава делегации вооруженной сирийской оппозиции Мохаммад Аллуш в эфире телеканала "Аль-Джазира" пообещал провести переговоры в Астане, как сражения на фронте.

Переговоры с участием единой делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей правительства пройдут в столице Казахстана 23 января. Представляющий исламистскую группировку "Джейш аль-Ислам" Аллуш стал главой делегации оппозиционеров.

"Мы будем вести переговоры так же, как мы сражались на всех фронтах (в Сирии), этот маневр не менее важен, чем боевые действия", — подчеркнул Аллуш.

Среди важных для оппозиции пунктов он назвал снятие блокады ряда районов, закрепление режима перемирия и освобождение пленных.

Он добавил, что его делегация получила приглашение на новый раунд переговоров в Женеве, запланированный на 8 февраля.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров.

На переговоры приглашены спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и администрация вступающего в должность президента США Дональда Трампа.

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