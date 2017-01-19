МИД России надеется, что встреча в Астане укрепит режим перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. РФ надеется, что встреча по Сирии в Астане поможет укрепить режим прекращения боевых действий в САР и создаст атмосферу для запуска переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане 23 января будет способствовать консолидации режима прекращения боевых действий в Сирии и создаст благоприятную атмосферу для запуска инклюзивного межсирийского диалога в Женеве под эгидой ООН на основе резолюции 2254 СБ ООН, соответствующих решений международной группы поддержки Сирии и женевского коммюнике от 30 июня 2012 года", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

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