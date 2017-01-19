Посол в России: Израиль не вмешивается в войну в Сирии
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Израиль не вмешивается в войну в Сирии, такое вмешательство ни к чему хорошему не приведет, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.
"Израиль не вмешивается в войну в Сирии, потому что мы понимаем, что наше вмешательство ни к чему хорошему не приведет. Если сложатся условия, что понадобится наше военное вмешательство, то это только усложнит ситуацию для всех, и мы бы не хотели этого. Существующий статус-кво ужасный с точки зрения гуманитарной обстановки, поэтому мы поддерживаем любые попытки, которые могут помочь остановить это кровопролитие", — сказал Корен.
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То взлет, то посадка: боевое дежурство морской авиации России в Сирии
Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов.
По информации командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов.
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
С 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе крейсера "Адмирал Кузнецов", крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" перед взлетом корабельного истребителя Су-33 ВКС РФ для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов" (на фото), крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.