Посол в России: Израиль не вмешивается в войну в Сирии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Израиль не вмешивается в войну в Сирии, такое вмешательство ни к чему хорошему не приведет, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Израиль не вмешивается в войну в Сирии, потому что мы понимаем, что наше вмешательство ни к чему хорошему не приведет. Если сложатся условия, что понадобится наше военное вмешательство, то это только усложнит ситуацию для всех, и мы бы не хотели этого. Существующий статус-кво ужасный с точки зрения гуманитарной обстановки, поэтому мы поддерживаем любые попытки, которые могут помочь остановить это кровопролитие", — сказал Корен.

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