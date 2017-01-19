Россия выступает за расширение делегации оппозиции на переговорах по Сирии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции на переговорах по Сирии в Астане будет представлять 14 группировок, но Москва выступает за возможное расширение списка, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Организации, которые представлены их руководителями, их всего 14 (в составе делегации от вооруженной оппозиции в Астане – ред.). Речь идет о 14 организациях, которые присоединились к соглашению. Но мы выступаем за то, чтобы было бы и больше. Я так понимаю, что они должны утвердить состав делегации, которая будет представлять все группировки, которые присоединились к соглашению", — заявил Богданов.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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