Посол Израиля рассказал, что нужно учитывать в переговорах по Сирии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. При выработке договоренностей по Сирии надо учитывать интересы Израиля, включая проблему Голанских высот, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Посмотрим, что будет (на встрече по Сирии – ред.) в Астане. У нас есть сомнения, насколько встреча будет успешной, но мы приветствуем такие попытки. Мы передавали несколько раз российской стороне и иным заинтересованным сторонам, что неважно, какие договоренности будут приняты, важно, чтобы были учтены и израильские интересы тоже, включая проблему Голанских высот", — заявил он.

Корен также отметил, что Израиль не был приглашен на встречу в Астане, так как на это не согласятся Иран и Турция.

"Мы желаем успеха российским миротворческим усилиям, включая встречу, которая должна пройти на следующей неделе в Астане, но определенные сомнения у нас есть. Они не касаются российских шагов, а касаются действий и целей партнеров России, в частности, Ирана. Но наша общая позиция состоит в том, что любые шаги, которые будут сопутствовать прекращению страданий мирного населения, мы поддерживаем. Несколько тысяч сирийцев получили медицинскую помощь в Израиле. Но у нас очень серьезные обоснования есть не доверять Ирану, потому что цели Ирана и России в Сирии могут быть очень разными, несмотря на то, что сейчас они союзники. Мы это тоже обсуждаем с российскими дипломатами", — указал Корен.

"Сейчас мы довольны форматом наших дискуссий по этому поводу, будь то контакты на высшем уровне, или дипломатическом, или военные контакты – это наше общее достижение и обе стороны хотят их сохранить. Мы не всегда во всем соглашаемся, но все моменты становятся предметом диалога и все вопросы обсуждаются, в том числе наши опасения. Россия в большой степени к нам прислушивается. На встречу по Сирии нас никто не приглашал, и, скорее всего, ни Иран, ни Турция на это не согласятся", — сообщил посол.

Читайте полный текст интервью с Гарри Кореном на сайте РИА Новости >>