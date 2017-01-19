Асад надеется, что Трамп станет союзником Сирии в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад надеется, что команда избранного президента США Дональда Трампа искренне говорила о намерениях создать единую коалицию по борьбе с терроризмом, и она будет включать Сирию, заявил Асад в интервью японскому телеканалу TBS.
Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация "будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией".
"Мы надеемся, что новая американская администрация искренна в своих заявлениях о терроризме, так как проблема эта на данный момент
США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ, причем в Сирии операция проводится без разрешения властей этой страны. Россия по запросу сирийских властей наносит удары по позициям террористов в Сирии.
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