Богданов обсудил с послом США подготовку к встрече в Астане

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом США в РФ Джоном Теффтом Сирию, в том числе подготовку к встрече в Астане, заявили в четверг в МИД РФ.

Встреча состоялась по американской инициативе.

"В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов развития ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на сирийскую проблематику, в т.ч. в контексте организуемой в Астане 23 января международной встречи по сирийскому урегулированию, а также обстановку в Ливии и положение дел на палестино-израильском направлении", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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