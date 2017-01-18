Команда Трампа пока не подтвердила участие США в переговорах в Астане

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Решение об участии США в переговорах по Сирии в Астане пока не принято, но есть решимость участвовать в урегулировании ситуации, заявил пресс-секретарь избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер.
"У меня нет новой информации по этому вопросу", — сказал Спайсер на ежедневном брифинге. Он сообщил, что приглашение к участию сирийских переговорах было получено советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном 29 декабря.
"Я не знаю, будем ли участвовать в конференции (в Астане), но очевидно, хотим работать с другими странами (по этому вопросу)", — сказал представитель избранного президента.
"Если мы сможем найти точки соприкосновения, которые будут способствовать обеспечению национальной безопасности, мы будем работать с ними", — сказал пресс-секретарь Трампа, подчеркнув, что это касается как России, так и любых других стран.
"Очевидно, то, что там происходит, вызывает серьезное беспокойство", — сказал Спайсер, отметив, что это касается и группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), и гуманитарной ситуации, и "страданий народа".
Ожидается, что переговоры в Астане пройдут 23 января.
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