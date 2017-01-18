Генштаб Турции заявил об успешной координации с РФ при операции против ИГ

АНКАРА, 18 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Генштаб Турции заявил об успешной координации с Россией в рамках операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийском Эль-Бабе.

Ранее в среду начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ. Операция, согласованная с сирийской стороной, проходит в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней участвуют девять российских самолетов — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4.

"В рамках действия соглашения по предотвращению инцидентов, подписанному между Турцией и Россией, сегодня в результате успешно проведенной координации самолеты, принадлежащие РФ, осуществили воздушную операцию против намеченных целей ИГ на юге Эль-Баба", — говорится в документе.

Об участии турецких самолетов в операции не сообщается.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>