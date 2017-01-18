Эксперты назвали российско-турецкую операцию против ИГ большим прорывом

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Начало совместной операции Воздушно-космических сил России и ВВС Турции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии является серьезным прорывом в борьбе с террористами, существенно повышающим шансы на скорый перевод конфликта в САР в политическую плоскость, считают опрошенные РИА Новости в среду эксперты.

В среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергей Рудской заявил, что боевая авиация России и Турции в среду начала первую совместную воздушную операцию против ИГ в пригородах населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. В авиаударах задействованы девять самолетов ВКС РФ, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один Су-34, а также восемь турецких: четыре F-16 и четыре F-4.

"Это серьезный прорыв, который свидетельствует о реальном начале борьбы Турции против "Исламского государства" в Сирии. Данная операция является показателем уровня доверия в отношениях Москвы и Анкары, эффективной работы российского и турецкого генштабов", — отметил известный российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Собеседник агентства подчеркнул, что авиаудары России и Турции по позициям ИГ – значительный шаг вперед, который может стать "прологом" полного уничтожения террористических группировок в Сирии и установления мира в стране на принципах политического урегулирования, которые будут согласованы на ближайших переговорах в Астане.

Аналогичного мнения придерживается другой военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Сейчас мы вышли на новый уровень, на проведение совместных операций против боевиков ДАИШ (арабское название ИГ), "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ). Уже были известны факты, что российская авиация наносила удары в том числе в интересах турецких войск и их союзников, которые действуют на севере провинции Алеппо. А сейчас мы вышли уже на уровень совместных операций Воздушно-космических сил и ВВС Турции", — сказал он.

Анкара извлекла уроки

По словам бывшего начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (1996-2001) Леонида Ивашова, российско-турецкая воздушная операция свидетельствует о том, что Анкара извлекла серьезные уроки и больше не считает допустимым прямое или косвенное сотрудничество с экстремистскими группировками в Сирии.

"Я рассматриваю это как положительное явление, поскольку Турция в свое время многое вложила в раскрутку гражданской войны в Сирии. Сейчас Анкара осознала, что те террористы, которых она ранее спонсировала и вооружала, вернулись в страну подобно бумерангу. Сегодня турки начинают понимать, что надежнее работать с Россией и Ираном, для того чтобы обезопасить прежде всего свою территорию", — отметил эксперт.

Ивашов подчеркнул, что успешное выполнение боевых задач в Сирии стало возможным благодаря тесной работе генеральных штабов РФ и Турции, а также сотрудничеству министерств иностранных дел и непосредственных руководителей двух стран.

"Здесь речь идет также о том, что Россия взялась примирить суннитов и шиитов. Этот треугольник — шиитский Иран, суннитская Турция и Россия — имеет особое значение в контексте стабилизации всего исламского мира. РФ работает также с Ираком и Египтом, так что это арабское ядро будет консолидироваться вокруг нашей страны", — добавил он.

Расширение коалиции

Говоря о странах, которые в обозримой перспективе могли бы присоединиться к российско-турецкой операции, Игорь Коротченко в первую очередь назвал США, где в ближайшее время начнет работу новая администрация во главе с Дональдом Трампом.

"Я полагаю, что следующими к этой воздушной операции должны подключиться американцы, и это станет одной из задач налаживания отношений в военной сфере между Россией и США после инаугурации Трампа и начала им полноценного исполнения обязанностей президента", — сказал он.

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